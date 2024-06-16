Куйвашев в четыре раза поднял выплаты свердловским бойцам СВО

В Свердловской области увеличили единовременные выплаты для участников специальной военной операции, которые служат по контракту. Теперь ее размер составляет 400 тысяч рублей вместо прежних 100 тысяч. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.
«Внести в постановление „О предоставлении единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан в связи проведением специальной военной операции на территории Украины [...] следующее изменение: в п-п 1-1 число ‚100 000‘ заменить числом ‚400 000‘“, — говорится в документе.
На выплаты могут рассчитывать свердловчане, заключившие контракт с 15 июня по 31 декабря 2024 года. Размер единовременных выплат в Свердловской области все это время был ниже, чем у соседних областей. В Челябинской, например, военным разово платили больше 200 тысяч рублей. Это приводила к тому, что многие добровольцы уходили на СВО через военкоматы в других регионах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!