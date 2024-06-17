Челябинец до смерти забил руками и ногами свою мать

Житель Челябинска предстанет перед судом за убийство матери. Женщина погибла под ударами пьяного сына, сообщили 17 июня URA.RU в прокуратуре Челябинской области.
«По версии следствия, в марте 38-летний житель Челябинска повздорил со своей 56-летней матерью. В пьяном виде он набросился на женщину и нанес ей множество ударов руками и ногами. От тяжелых травм потерпевшая умерла в больнице», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
Подозреваемый был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас расследование закончено, дело направлено в суд.
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