Первого вице-мэра Орла наказали за превышение полномочий

Суд поместил первого вице-мэра Орла под домашний арест сроком на два месяца
© Служба новостей «URA.RU»
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Вадим Ничипоров отправлен под домашний арест на два месяца
Вадим Ничипоров отправлен под домашний арест на два месяца Фото:

Судебные органы приняли решение об ограничении свободы первого заместителя мэра города Орел Вадима Ничипорова. Согласно постановлению суда, чиновник будет находиться под домашним арестом в течение двух месяцев. Решение последовало по делу о превышении полномочий.

«Суд отправил первого вице-мэра Орла Вадима Ничипорова под домашний арест на два месяца», — передает сообщение пресс-службы суда РИА Новости. Там добавили, что это произошло в рамках расследования уголовного дела о превышении им должностных полномочий.

Вадим Ничипоров был задержан 17 июня по обвинению в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, связанной с перевозками. Предприниматели ранее платили ему за «покровительство», а после прекращения платежей он стал создавать препятствия их бизнесу. URA.RU подробно о нем рассказывало в своем материале

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Судебные органы приняли решение об ограничении свободы первого заместителя мэра города Орел Вадима Ничипорова. Согласно постановлению суда, чиновник будет находиться под домашним арестом в течение двух месяцев. Решение последовало по делу о превышении полномочий. «Суд отправил первого вице-мэра Орла Вадима Ничипорова под домашний арест на два месяца», — передает сообщение пресс-службы суда РИА Новости. Там добавили, что это произошло в рамках расследования уголовного дела о превышении им должностных полномочий. Вадим Ничипоров был задержан 17 июня по обвинению в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, связанной с перевозками. Предприниматели ранее платили ему за «покровительство», а после прекращения платежей он стал создавать препятствия их бизнесу. URA.RU подробно о нем рассказывало в своем материале. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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