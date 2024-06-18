Первого вице-мэра Орла наказали за превышение полномочий

Судебные органы приняли решение об ограничении свободы первого заместителя мэра города Орел Вадима Ничипорова. Согласно постановлению суда, чиновник будет находиться под домашним арестом в течение двух месяцев. Решение последовало по делу о превышении полномочий.
«Суд отправил первого вице-мэра Орла Вадима Ничипорова под домашний арест на два месяца», — передает сообщение пресс-службы суда РИА Новости. Там добавили, что это произошло в рамках расследования уголовного дела о превышении им должностных полномочий.
Вадим Ничипоров был задержан 17 июня по обвинению в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, связанной с перевозками. Предприниматели ранее платили ему за «покровительство», а после прекращения платежей он стал создавать препятствия их бизнесу. URA.RU подробно о нем рассказывало в своем материале.
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