Челябинцы перед отменой льготной ипотеки скупают новые квартиры в эконом-классе

Жители Челябинска перед отменой льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых начали активно брать в ипотеку новые квартиры. Особенно это касается нового жилья в эконом-классе. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента нового жилья АН «DAN Недвижимость» Алексей Найденов.
«В Челябинске с начала июня 2024 года существенно оживился спрос на квартиры в новостройках. В лидерах — новые квартиры с близкой сдачей в эконом-классе», — сообщил Найденов.
Специалисты в сфере недвижимости подчеркивают: популярность жилья на первичном рынке связана с тем, что большинство квартир в новостройках на данный момент приобретается в ипотеку по сниженной ставке. Разница в цене нового и вторичного жилья, приобретаемого за наличный расчет, сейчас доходит до 30%.
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