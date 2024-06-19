19 июня 2024

Челябинцы перед отменой льготной ипотеки скупают новые квартиры в эконом-классе

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Челябинска перед отменой льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых начали активно брать в ипотеку новые квартиры
Жители Челябинска перед отменой льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых начали активно брать в ипотеку новые квартиры Фото:

Жители Челябинска перед отменой льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых начали активно брать в ипотеку новые квартиры. Особенно это касается нового жилья в эконом-классе. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента нового жилья АН «DAN Недвижимость» Алексей Найденов.

«В Челябинске с начала июня 2024 года существенно оживился спрос на квартиры в новостройках. В лидерах — новые квартиры с близкой сдачей в эконом-классе», — сообщил Найденов.

Специалисты в сфере недвижимости подчеркивают: популярность жилья на первичном рынке связана с тем, что большинство квартир в новостройках на данный момент приобретается в ипотеку по сниженной ставке. Разница в цене нового и вторичного жилья, приобретаемого за наличный расчет, сейчас доходит до 30%.

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Жители Челябинска перед отменой льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых начали активно брать в ипотеку новые квартиры. Особенно это касается нового жилья в эконом-классе. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента нового жилья АН «DAN Недвижимость» Алексей Найденов. «В Челябинске с начала июня 2024 года существенно оживился спрос на квартиры в новостройках. В лидерах — новые квартиры с близкой сдачей в эконом-классе», — сообщил Найденов. Специалисты в сфере недвижимости подчеркивают: популярность жилья на первичном рынке связана с тем, что большинство квартир в новостройках на данный момент приобретается в ипотеку по сниженной ставке. Разница в цене нового и вторичного жилья, приобретаемого за наличный расчет, сейчас доходит до 30%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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