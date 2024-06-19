В Магнитогорске водитель насмерть сбил пешехода на обочине автодороги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Столкновение произошло на обочине дороги
Столкновение произошло на обочине дороги Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) 19 июня 18-летний водитель Lada Granta насмерть сбил пожилую женщину на обочине автодороги. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, мужчина не справился с управлением.

«По предварительным данным, водитель 2006 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода. Женщина 1963 года рождения шла по краю проезжей части», — рассказали в Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 19 июня около 5:40 утра на улице Калибровщиков. Молодой человек, управляя автомобилем, выехал на полосу встречного движения и наехал на пешехода. От полученных травм потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.

В связи с трагическим событием инспекторы напомнили о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Важно пользоваться световозвращающими элементами пешеходами в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Происшествие зарегистрировано рано утром 19 июня
Происшествие зарегистрировано рано утром 19 июня
Фото:
Предположительно, водитель не справился с управлением
Предположительно, водитель не справился с управлением
Фото:

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В Магнитогорске (Челябинская область) 19 июня 18-летний водитель Lada Granta насмерть сбил пожилую женщину на обочине автодороги. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, мужчина не справился с управлением. «По предварительным данным, водитель 2006 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода. Женщина 1963 года рождения шла по краю проезжей части», — рассказали в Госавтоинспекции. Инцидент произошел 19 июня около 5:40 утра на улице Калибровщиков. Молодой человек, управляя автомобилем, выехал на полосу встречного движения и наехал на пешехода. От полученных травм потерпевшая скончалась в медицинском учреждении. В связи с трагическим событием инспекторы напомнили о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Важно пользоваться световозвращающими элементами пешеходами в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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