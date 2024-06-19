В Магнитогорске (Челябинская область) 19 июня 18-летний водитель Lada Granta насмерть сбил пожилую женщину на обочине автодороги. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, мужчина не справился с управлением.
«По предварительным данным, водитель 2006 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода. Женщина 1963 года рождения шла по краю проезжей части», — рассказали в Госавтоинспекции.
Инцидент произошел 19 июня около 5:40 утра на улице Калибровщиков. Молодой человек, управляя автомобилем, выехал на полосу встречного движения и наехал на пешехода. От полученных травм потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.
В связи с трагическим событием инспекторы напомнили о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Важно пользоваться световозвращающими элементами пешеходами в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
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