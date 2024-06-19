19 июня 2024

В ХМАО выступление пианиста Мацуева прошло при полном аншлаге. Видео

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Следующее выступление музыкантов пройдет в Сургуте
Следующее выступление музыкантов пройдет в Сургуте Фото:

В Ханты-Мансийске выступление оркестра имени Светланова совместно с популярным пианистом Денисом Мацуевым собрало полный аншлаг. О прошедшем концерте власти округа рассказали в соцсети.

«Концерт оркестра имени Светланова в Ханты-Мансийске прошел при полном зале. Послушать классику в исполнении одного из старейших симфонических коллективов страны и пианиста-виртуоза Дениса Мацуева пришли любители музыки разных поколений», — сообщается в telegram-канале властей ХМАО «Югра Z Официально».

Следующее выступление музыкантов пройдет в Сургуте. Предполагается, что оно также соберет полный зал.

Концерты в Сургуте и Ханты-Мансийске ранее анонсировал врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук. В ходе заседания правительства он рассказал, что выделены необходимые средства на организацию и проведение выступлений.

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В Ханты-Мансийске выступление оркестра имени Светланова совместно с популярным пианистом Денисом Мацуевым собрало полный аншлаг. О прошедшем концерте власти округа рассказали в соцсети. «Концерт оркестра имени Светланова в Ханты-Мансийске прошел при полном зале. Послушать классику в исполнении одного из старейших симфонических коллективов страны и пианиста-виртуоза Дениса Мацуева пришли любители музыки разных поколений», — сообщается в telegram-канале властей ХМАО «Югра Z Официально». Следующее выступление музыкантов пройдет в Сургуте. Предполагается, что оно также соберет полный зал. Концерты в Сургуте и Ханты-Мансийске ранее анонсировал врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук. В ходе заседания правительства он рассказал, что выделены необходимые средства на организацию и проведение выступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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