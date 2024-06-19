В Ханты-Мансийске выступление оркестра имени Светланова совместно с популярным пианистом Денисом Мацуевым собрало полный аншлаг. О прошедшем концерте власти округа рассказали в соцсети.
«Концерт оркестра имени Светланова в Ханты-Мансийске прошел при полном зале. Послушать классику в исполнении одного из старейших симфонических коллективов страны и пианиста-виртуоза Дениса Мацуева пришли любители музыки разных поколений», — сообщается в telegram-канале властей ХМАО «Югра Z Официально».
Следующее выступление музыкантов пройдет в Сургуте. Предполагается, что оно также соберет полный зал.
Концерты в Сургуте и Ханты-Мансийске ранее анонсировал врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук. В ходе заседания правительства он рассказал, что выделены необходимые средства на организацию и проведение выступлений.
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