19 июня 2024

В Париже появились граффити с обещанными Киеву истребителями в виде гробов

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В столице Франции появились граффити истребителей Mirage в виде гробов для украинцев (архивное фото)
В столице Франции появились граффити истребителей Mirage в виде гробов для украинцев (архивное фото) Фото:

Рядом со зданием, где находится редакция газеты Liberation в Париже, появились граффити с обещанными Киеву истребителями в виде гробов. Информацию об этом опубликовало само издание.

«Граффити в Париже сделаны на зданиях через трафарет. Они изображают самолет в форме гроба, а сверху написано: Mirage для Украины», пишет Liberation.

По данным редакции газеты, им позвонила с украинского номера телефона девушка, которая представилась Мариной. Она сообщила, что сделала в столице Франции около 50 подобных граффити в разных частях города.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что его страна приступает к обучению украинских пилотов на истребителях Mirage 2000, которые Париж планирует передать ВСУ. Он добавил, что подготовка начнется немедленно, передает RT.

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Рядом со зданием, где находится редакция газеты Liberation в Париже, появились граффити с обещанными Киеву истребителями в виде гробов. Информацию об этом опубликовало само издание. «Граффити в Париже сделаны на зданиях через трафарет. Они изображают самолет в форме гроба, а сверху написано: Mirage для Украины», пишет Liberation. По данным редакции газеты, им позвонила с украинского номера телефона девушка, которая представилась Мариной. Она сообщила, что сделала в столице Франции около 50 подобных граффити в разных частях города. Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что его страна приступает к обучению украинских пилотов на истребителях Mirage 2000, которые Париж планирует передать ВСУ. Он добавил, что подготовка начнется немедленно, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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