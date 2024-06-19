Рядом со зданием, где находится редакция газеты Liberation в Париже, появились граффити с обещанными Киеву истребителями в виде гробов. Информацию об этом опубликовало само издание.
«Граффити в Париже сделаны на зданиях через трафарет. Они изображают самолет в форме гроба, а сверху написано: Mirage для Украины», пишет Liberation.
По данным редакции газеты, им позвонила с украинского номера телефона девушка, которая представилась Мариной. Она сообщила, что сделала в столице Франции около 50 подобных граффити в разных частях города.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что его страна приступает к обучению украинских пилотов на истребителях Mirage 2000, которые Париж планирует передать ВСУ. Он добавил, что подготовка начнется немедленно, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.