В Ханты-Мансийские на одном из СТО машина съехала с подъемника и снесла стену автосервиса. Никто из жителей не пострадал.
«На СТО в Ханты-Мансийске клиент не доверил спецам спустить его отремонтированную ласточку с подъемника, и сам сел за руль. Что из этого вышло — на видео», — указано на странице группы «ВКонтакте» «Типичный Ханты-Мансийск».
При этом другой очевидец уверяет, что владелец тут не виноват: за рулем был работник сервиса. На место выехали сотрудники полиции. Уточнить детали случившегося в полиции на момент публикации не удалось. В окружное управление МВД направлен запрос. Ответ не получен.
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