19 июня 2024

В ХМАО на СТО автомобиль скатился с подъемника и протаранил стену. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кто был за рулем автомобиля в момент аварии не установлено
Кто был за рулем автомобиля в момент аварии не установлено Фото:

В Ханты-Мансийские на одном из СТО машина съехала с подъемника и снесла стену автосервиса. Никто из жителей не пострадал.

«На СТО в Ханты-Мансийске клиент не доверил спецам спустить его отремонтированную ласточку с подъемника, и сам сел за руль. Что из этого вышло — на видео», — указано на странице группы «ВКонтакте» «Типичный Ханты-Мансийск».

При этом другой очевидец уверяет, что владелец тут не виноват: за рулем был работник сервиса. На место выехали сотрудники полиции. Уточнить детали случившегося в полиции на момент публикации не удалось. В окружное управление МВД направлен запрос. Ответ не получен.

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В Ханты-Мансийские на одном из СТО машина съехала с подъемника и снесла стену автосервиса. Никто из жителей не пострадал. «На СТО в Ханты-Мансийске клиент не доверил спецам спустить его отремонтированную ласточку с подъемника, и сам сел за руль. Что из этого вышло — на видео», — указано на странице группы «ВКонтакте» «Типичный Ханты-Мансийск». При этом другой очевидец уверяет, что владелец тут не виноват: за рулем был работник сервиса. На место выехали сотрудники полиции. Уточнить детали случившегося в полиции на момент публикации не удалось. В окружное управление МВД направлен запрос. Ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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