Министр энергетики РФ Сергей Цивилев посетит с рабочим визитом ХМАО и ЯНАО, а «Единая Россия» выдвинула кандидатуры от партии на пост губернатора Югры. О том, какие события происходили в регионе за неделю с 17 по 23 июня — в материале URA.RU.
Глава Минэнерго РФ приедет с рабочим визитом в ХМАО
Сергей Цивилев посетит с рабочим визитом сразу два региона. В первую очередь он отправится на газовый промысел в Новый Уренгой (ЯНАО), а затем переместится в ХМАО, чтобы обсудить с врио губернатора Русланом Кухаруком ситуацию в нефтяной отрасли.
После этого разговора глава Минэнерго направится в офисы «Лукойла», «Роснефти» и «Сургутнефтегаза». Также у него запланирована встреча с руководителем СНГ Владимиром Богдановым.
ЕР выдвинула кандидатуры на губернатора ХМАО
«Единая Россия» выдвинула кандидатуры от партии на пост губернатора Югры. В число претендентов на должность попали Кухарук, спикер окружной думы Борис Хохряков и сенатор Совфеда Александр Новьюхов.
Сначала ЕР поддержала кандидатуру нынешнего врио главы ХМАО, которого губернатору Тюменской области Александру Моору предложил президент России Владимир Путин, а после на открытом голосовании определила Хохрякова и Новьюхова. Предложения также направят в генсовет партии для согласования, а после — Моору. Выберут нового главу региона в единый день голосования — 8 сентября.
Врио главы ХМАО продолжает знакомство с регионом
Кухарук совместно с вице-губернатором округа Азатом Ислаевым осмотрели значимые строительные объекты Ханты-Мансийска. В их число вошли школа на 1725 мест в микрорайоне «Иртыш-2» и окружной лицей информационных технологий.
В осмотре также принимал участие мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин. На каждом объекте проверялся ход работ, обсуждались дальнейшие планы по реализации проектов, а также были даны соответствующие поручения подрядчикам.
Еще Кухарук встретился с депутатами Думы Ханты-Мансийска, однако туда не пригласили депутата-оппозиционера от ЛДПР Виталия Чистова. У него сложились напряженные отношения с городскими властями, так как, в отличие от лояльных коллег, он критикует руководство и указывает на болевые точки окружной столицы.
А для того, чтобы врио губернатора ХМАО комфортно исследовал город, он поселился в элитном поселке возле гостиницы «Югорская долина». Там построены пять фешенебельных коттеджей для проживания VIP-гостей. Они используются югорским правительством в качестве гостиничных номеров для истеблишмента, который приезжает в Ханты-Мансийск. Ранее в одном из таких коттеджей останавливался экс-президент России Дмитрий Медведев.
Главный дорожник ХМАО подал в отставку, чтобы уйти в правительство Алтая
Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Антон Черников подал в отставку. По данным инсайдера, Черников займет пост заместителя председателя правительства Республики Алтай.
Перед уходом он поблагодарил коллег за отзывчивость и югорчан за доверие. Примечательно, что в Югре чиновник в своей должности отработал лишь месяц.
Прокурор ХМАО потребовал пожизненный срок для обвиняемого в убийстве своего предшественника
Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин выступил в суде над Юрием Чекиным, которого обвиняют в заказном убийстве бывшего окружного прокурора Юрия Бедерина. Гособвинитель запросил для Чекина пожизненное заключение.
Также Чекин обвиняется в заказном убийстве бизнесменов Александра Руппеля и Бориса Измаилова. Сын последнего выступал в суде на прениях, где заявил о невиновности Чекина в смерти своего отца, однако присяжные признали его виновным по всем инкриминируемым эпизодам.
Раскрыта интрига с мэром Сургута
Следующий мэром Сургута будет Андрей Филатов — в его перспективах не сомневается ни один из опрошенных URA.RU экспертов. Сам Филатов в одном из первых заявлений дал ясный сигнал элитам: в работе он будет опираться на команду единомышленников и однопартийцев. В этот список, считают инсайдеры агентства в политической тусовке Сургута, войдут далеко не все действующие чиновники.
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