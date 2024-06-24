Представитель Дагестана на Среднем Урале назвал главную причину нападения боевиков

Представитель Дагестана Абдулкаримов: причина терактов — недостаток образования

24 июня 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Теракты в Дербенте и Махачкале вызвали широкий общественный резонанс (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие Низкий уровень духовного образования молодежи стал одной из основных причин террористических атак в Дербенте и Махачкале. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился представитель правительства Республики Дагестан в Свердловской области Гаджи Абдулкаримов. По его словам, необходимо стремиться к гармонии между физическим развитием и духовным воспитанием молодежи, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. «Мусульманская молодежь активно увлекается спортом, но, к сожалению, духовное образование остается на втором плане, что может привести к серьезным и печальным последствиям. Родители должны пристально следить за окружением своих детей. В традициях и культуре Дагестана нет места терроризму. Местные жители категорически осуждают террористические акты» — отметил Абдулкаримов. Чиновник подчеркнул необходимость сдерживания ксенофобских настроений в России в связи с терактами. «Россия всегда славилась своей разнообразностью. У нас столетиями мирно сосуществуют представители разных национальностей и религий. Россия — наша общая родина. Межнациональная рознь — это не наш путь», — заявил представитель правительства республики на Среднем Урале. «Я призываю всех россиян и особенно жителей Свердловской области не поддаваться провокациям и помнить, что сила страны заключается в единстве», — резюмировал Абдулкаримов, призывая к сохранению мира и согласия в обществе. Дагестан оказался в эпицентре террористической угрозы после двойного теракта, произошедшего вечером 23 июня. Боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент, причем в числе нападавших были родственники одного из высокопоставленных чиновников. В результате террористических актов, нацеленных на религиозные объекты и пост ДПС, погибли священнослужитель, охранник храма и более 15 сотрудников полиции. В связи с этими событиями в республике был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Эти нападения стали одним из самых масштабных террористических актов в регионе за последнее время, вызвав широкий общественный резонанс. Подробности о ситуации в Дагестане — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Низкий уровень духовного образования молодежи стал одной из основных причин террористических атак в Дербенте и Махачкале. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился представитель правительства Республики Дагестан в Свердловской области Гаджи Абдулкаримов. По его словам, необходимо стремиться к гармонии между физическим развитием и духовным воспитанием молодежи, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. «Мусульманская молодежь активно увлекается спортом, но, к сожалению, духовное образование остается на втором плане, что может привести к серьезным и печальным последствиям. Родители должны пристально следить за окружением своих детей. В традициях и культуре Дагестана нет места терроризму. Местные жители категорически осуждают террористические акты» — отметил Абдулкаримов. Чиновник подчеркнул необходимость сдерживания ксенофобских настроений в России в связи с терактами. «Россия всегда славилась своей разнообразностью. У нас столетиями мирно сосуществуют представители разных национальностей и религий. Россия — наша общая родина. Межнациональная рознь — это не наш путь», — заявил представитель правительства республики на Среднем Урале. «Я призываю всех россиян и особенно жителей Свердловской области не поддаваться провокациям и помнить, что сила страны заключается в единстве», — резюмировал Абдулкаримов, призывая к сохранению мира и согласия в обществе. Дагестан оказался в эпицентре террористической угрозы после двойного теракта, произошедшего вечером 23 июня. Боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент, причем в числе нападавших были родственники одного из высокопоставленных чиновников. В результате террористических актов, нацеленных на религиозные объекты и пост ДПС, погибли священнослужитель, охранник храма и более 15 сотрудников полиции. В связи с этими событиями в республике был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Эти нападения стали одним из самых масштабных террористических актов в регионе за последнее время, вызвав широкий общественный резонанс. Подробности о ситуации в Дагестане — в отдельном сюжете URA.RU.