Бывший вице-губернатор ХМАО попал под санкции ЕС

Бывший заместитель губернатора ХМАО — директор окружного департамента экономического развития Николай Милькис попал в обновленный санкционный список ЕС, который размещен на сайте Совета Евросоюза.
«Николай Милькис является мажоритарным владельцем ООО „Р-Строй“. Компания получила российский государственный контракт на восстановление города Мариуполь», — указано в документе.
Милькис переехал в Москву и стал соучредителем строительной компании «Р-Строй» после отставки из правительства в 2022 году. Он владеет 50% акций предприятия. Активы организации оцениваются в миллард рублей.
Ранее URA.RU писало, что в санкционный список США попал генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов. Также в документ внесены губернатор ХМАО Наталья Комарова и другие политики Югры.
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