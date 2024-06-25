МИД: договор России и Северной Кореи — предупреждение другим странам

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Владимир Путин ездил в Северную Корею 19 июня
Владимир Путин ездил в Северную Корею 19 июня Фото:

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что подписанный договор между РФ и КНДР служит предупреждением странам, рассматривающим военные методы решения проблем Корейского полуострова и региона. Он подчеркнул, что договор не направлен против Южной Кореи или других государств.

«Этот договор является своего рода предупреждением для тех стран, которые, наверное, рассчитывали бы или планируют решить проблемы полуострова и региона в целом военным путем», — сказал Руденко. Его слова приводит РИА Новости.

Руденко уточнил, что Россия не стремится подорвать сложившуюся ситуацию в Северо-Восточной Азии, и основной причиной напряженности в регионе является политика США, направленная на сдерживание Китая и России. По его словам, Соединенные Штаты используют текущую напряженность для укрепления своего военного присутствия в Северо-Восточной Азии.

Путин и Ким Чен Ын 19 июня подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает 360.ru. Он предполагает незамедлительную помощь стран друг другу при нападении на одного из участников. КНДР и РФ также не исключают факт сотрудничества в военно-технической сфере. Подписанный договор носит бессрочный характер. 

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Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что подписанный договор между РФ и КНДР служит предупреждением странам, рассматривающим военные методы решения проблем Корейского полуострова и региона. Он подчеркнул, что договор не направлен против Южной Кореи или других государств. «Этот договор является своего рода предупреждением для тех стран, которые, наверное, рассчитывали бы или планируют решить проблемы полуострова и региона в целом военным путем», — сказал Руденко. Его слова приводит РИА Новости. Руденко уточнил, что Россия не стремится подорвать сложившуюся ситуацию в Северо-Восточной Азии, и основной причиной напряженности в регионе является политика США, направленная на сдерживание Китая и России. По его словам, Соединенные Штаты используют текущую напряженность для укрепления своего военного присутствия в Северо-Восточной Азии. Путин и Ким Чен Ын 19 июня подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает 360.ru. Он предполагает незамедлительную помощь стран друг другу при нападении на одного из участников. КНДР и РФ также не исключают факт сотрудничества в военно-технической сфере. Подписанный договор носит бессрочный характер. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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