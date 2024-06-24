В аэропорту Сургута оштрафовали дебошира, пересевшего на чужое кресло в самолете

В аэропорту Сургута (ХМАО) оштрафовали пассажира рейса из Москвы. Во время полета мужчина пересел на чужое место и отказывался его покидать, сообщила URA.RU пресс-служба УМВД на транспорте по УрФО.
«Прибывшие к воздушному судну транспортные полицейские задержали нарушителя. Установлено, что официально не трудоустроенный уроженец Татарстана во время полета пересел со своего места в комфорт-класс. На просьбу бортпроводника занять свое место в салоне самолета мужчине не реагировал», — говорится в сообщении.
На пассажира составили административный протокол за отказ выполнять требования командира воздушного судна. «Во время посадки и полета авиапассажиры должны оставаться на своих местах, указанных в посадочных талонах. Это требование, в том числе, продиктовано условиями безопасности», — уточнили в полиции.
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