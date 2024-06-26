Украина объявила в международный розыск генерала Попова, арестованного в РФ

Украина объявила в международный розыск экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, при этом сейчас военный находится под арестом в РФ по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом заявил его адвокат Сергей Буйновский.
«Следствие предъявило ему обвинение «в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины», — сообщает ТАСС со ссылкой на Буйновского. Правозащитник также уточнил, что Попова объявили в международный розыск.
В России генерал-майора обвиняют в участии в организованной группе вместе с погибшим генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. По версии следствия, Попов похитил 133 664 700 рублей, используя свое служебное положение. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ свою вину не признает.
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