Общество Украина объявила в международный розыск генерала Попова, арестованного в РФ 26 июня 2024 в 13:19 Размер текста - 17 + Иван Попов свою вину не признает Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Украина объявила в международный розыск экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, при этом сейчас военный находится под арестом в РФ по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом заявил его адвокат Сергей Буйновский. «Следствие предъявило ему обвинение «в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины», — сообщает ТАСС со ссылкой на Буйновского. Правозащитник также уточнил, что Попова объявили в международный розыск. Новость по теме Критиковавшего МО РФ генерала Попова арестовали: биография военного В России генерал-майора обвиняют в участии в организованной группе вместе с погибшим генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. По версии следствия, Попов похитил 133 664 700 рублей, используя свое служебное положение. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ свою вину не признает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украина объявила в международный розыск экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, при этом сейчас военный находится под арестом в РФ по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом заявил его адвокат Сергей Буйновский. «Следствие предъявило ему обвинение «в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины», — сообщает ТАСС со ссылкой на Буйновского. Правозащитник также уточнил, что Попова объявили в международный розыск. В России генерал-майора обвиняют в участии в организованной группе вместе с погибшим генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. По версии следствия, Попов похитил 133 664 700 рублей, используя свое служебное положение. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ свою вину не признает. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям