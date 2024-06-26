Свердловские депутаты проинспектировали часть, спасшую Екатеринбург от пожаров. Фото

26 июня 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Депутаты приняли решение обновить парк пожарных машин по всему региону Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты свердловского заксобрания провели выездное совещание в пожарной части в Косулино (Белоярский городской округ), построенной в том числе благодаря их стараниям. Председатель заксобрания Людмила Бабушкина заверила корреспондента URA.RU, что тема с пожарной безопасностью на постоянном контроле у парламентариев. «С июня 2023 года при комитете по экологии, природопользованию и охране окружающей среды действует созданная по моему поручению рабочая группа по организации и проведению работ по профилактике пожаров на землях лесного фонда. Особый акцент делается на техническое перевооружение предприятий, работающих в этой сфере: Уральской базы авиационной охраны лесов и подразделений противопожарной службы Свердловской области», — отметила она. Часть, куда выехали парламентарии, считается образцовой. Народные избранники заглянули в баню, перекусили в столовой, посмотрели на запуск беспилотника, посидели за рулем новой спецтехники, а по итогу приняли важное решение — об обновлении парка пожарных машин по всей области. «Решение о создании этого подразделения было принято по просьбе министерства общественной безопасности Свердловской области. Его открыли в декабре 2022-го. Благодаря тому, что сотрудники всю зиму тушили торфяные пожары, в этом году вокруг Екатеринбурга ничего не горело. В планах на 2026 год — строительство отдельного пожарного депо для этой части. В целом мы ежегодно рассматриваем исполнение закона о пожарной безопасности и принимаем важные решения. Сегодня на комитете, например, мы обязательно запишем необходимость обновления парка пожарных машин», — поделился с корреспондентом председатель комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Альберт Абзалов. По его словам, возраст 30% машин в автопарках пожарных частей составляет 30-40 лет. По подсчетам министерства общественной безопасности, ежегодно необходимо обновлять по 20-25 машин. В косулинской пожарной части помимо спецтехники есть гаражные боксы, здание с офисами и столовой, сушильные помещения, комнаты для переодевания. Рядом — спортивная площадка с учебной башней, волейбольная и баскетбольная площадки, 100-метровая полоса препятствий для боевого развертывания. Для части также закупили два полевых лагеря, в составе которого палатки для сна, палатка-столовая, мобильный душ и даже баня. Народные избранники все это оценили. Вместе с Абзаловым площадку инспектировали депутаты Александр Каптюг (ЛДПР), Владимир Смирнов, Станислав Блохин, Тарас Исаков, Владимир Загайнов и Габбас Даутов. Фото: пресс-служба заксобрания Свердловской области Фото: пресс-служба заксобрания Свердловской области Фото: пресс-служба заксобрания Свердловской области Фото: пресс-служба заксобрания Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты свердловского заксобрания провели выездное совещание в пожарной части в Косулино (Белоярский городской округ), построенной в том числе благодаря их стараниям. Председатель заксобрания Людмила Бабушкина заверила корреспондента URA.RU, что тема с пожарной безопасностью на постоянном контроле у парламентариев. «С июня 2023 года при комитете по экологии, природопользованию и охране окружающей среды действует созданная по моему поручению рабочая группа по организации и проведению работ по профилактике пожаров на землях лесного фонда. Особый акцент делается на техническое перевооружение предприятий, работающих в этой сфере: Уральской базы авиационной охраны лесов и подразделений противопожарной службы Свердловской области», — отметила она. Часть, куда выехали парламентарии, считается образцовой. Народные избранники заглянули в баню, перекусили в столовой, посмотрели на запуск беспилотника, посидели за рулем новой спецтехники, а по итогу приняли важное решение — об обновлении парка пожарных машин по всей области. «Решение о создании этого подразделения было принято по просьбе министерства общественной безопасности Свердловской области. Его открыли в декабре 2022-го. Благодаря тому, что сотрудники всю зиму тушили торфяные пожары, в этом году вокруг Екатеринбурга ничего не горело. В планах на 2026 год — строительство отдельного пожарного депо для этой части. В целом мы ежегодно рассматриваем исполнение закона о пожарной безопасности и принимаем важные решения. Сегодня на комитете, например, мы обязательно запишем необходимость обновления парка пожарных машин», — поделился с корреспондентом председатель комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Альберт Абзалов. По его словам, возраст 30% машин в автопарках пожарных частей составляет 30-40 лет. По подсчетам министерства общественной безопасности, ежегодно необходимо обновлять по 20-25 машин. В косулинской пожарной части помимо спецтехники есть гаражные боксы, здание с офисами и столовой, сушильные помещения, комнаты для переодевания. Рядом — спортивная площадка с учебной башней, волейбольная и баскетбольная площадки, 100-метровая полоса препятствий для боевого развертывания. Для части также закупили два полевых лагеря, в составе которого палатки для сна, палатка-столовая, мобильный душ и даже баня. Народные избранники все это оценили. Вместе с Абзаловым площадку инспектировали депутаты Александр Каптюг (ЛДПР), Владимир Смирнов, Станислав Блохин, Тарас Исаков, Владимир Загайнов и Габбас Даутов.