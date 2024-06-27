В Перми спортсмены устроят ночные соревнования

Пермские велосипедисты и бегуны устроят соревнования ночью
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Трассой станет ночная Пермь
Трассой станет ночная Пермь Фото:

В августе в Перми впервые пройдут ночные соревнования велосипедистов и бегунов. Проект авторы назвали «Темные ночи».

«В Перми впервые состоится забег и велозаезд по ночному городу. Участников проекта „Темные ночи“ ждут дистанции на 2,5 и 10 километров, велогонка, уникальный маршрут по городу, перформативные практики и световые эксперименты», — сообщается на странице проектного офиса «Пермь-300» в соцсети «ВКонтакте».

Старты запланированы на 17 августа. Регистрация участников уже открыта.

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В августе в Перми впервые пройдут ночные соревнования велосипедистов и бегунов. Проект авторы назвали «Темные ночи». «В Перми впервые состоится забег и велозаезд по ночному городу. Участников проекта „Темные ночи“ ждут дистанции на 2,5 и 10 километров, велогонка, уникальный маршрут по городу, перформативные практики и световые эксперименты», — сообщается на странице проектного офиса «Пермь-300» в соцсети «ВКонтакте». Старты запланированы на 17 августа. Регистрация участников уже открыта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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