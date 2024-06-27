В Перми спортсмены устроят ночные соревнования

Трассой станет ночная Пермь
В августе в Перми впервые пройдут ночные соревнования велосипедистов и бегунов. Проект авторы назвали «Темные ночи».
«В Перми впервые состоится забег и велозаезд по ночному городу. Участников проекта „Темные ночи“ ждут дистанции на 2,5 и 10 километров, велогонка, уникальный маршрут по городу, перформативные практики и световые эксперименты», — сообщается на странице проектного офиса «Пермь-300» в соцсети «ВКонтакте».
Старты запланированы на 17 августа. Регистрация участников уже открыта.
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