В Тюменской области задержали участников наркокартеля из Тюмени и Челябинска. Видео

28 июня 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Мужчин поймали после обнаружения тайника в лесу Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюменской области полицейские раскрыли нарколабораторию под управлением тюменца, в которой обнаружили больше 20 килограмм мефедрона. Также силовики поймали двух курьеров, которые помогали распространять вещества. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «В Тюменской области пресекли деятельность нарколаборатории. Задержаны двое жителей Челябинской области и один ранее судимый тюменец. Он познакомился в мессенджере с неизвестными людьми, которые предложили изготавливать наркотики. Они перевели ему крупную сумму и попросили подыскать частный дом в сельской местности. Злоумышленник нашел подходящий дом недалеко от Тюмени, в Нижнетавдинском районе», — рассказал Волк в своем telegram-канале. Когда первая партия наркотиков была готова, тюменец спрятал ее в лесу и сообщил кураторам, где можно забрать вещества. Но полицейские успели первыми: они нашли тайник с более чем 20 килограммами мефедрона, задержали изготовителя, а также двух курьеров — жителей Челябинской области, которые приехали за «товаром». Теперь сотрудники полиции устанавливают личности всех участников противозаконной схемы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области полицейские раскрыли нарколабораторию под управлением тюменца, в которой обнаружили больше 20 килограмм мефедрона. Также силовики поймали двух курьеров, которые помогали распространять вещества. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «В Тюменской области пресекли деятельность нарколаборатории. Задержаны двое жителей Челябинской области и один ранее судимый тюменец. Он познакомился в мессенджере с неизвестными людьми, которые предложили изготавливать наркотики. Они перевели ему крупную сумму и попросили подыскать частный дом в сельской местности. Злоумышленник нашел подходящий дом недалеко от Тюмени, в Нижнетавдинском районе», — рассказал Волк в своем telegram-канале. Когда первая партия наркотиков была готова, тюменец спрятал ее в лесу и сообщил кураторам, где можно забрать вещества. Но полицейские успели первыми: они нашли тайник с более чем 20 килограммами мефедрона, задержали изготовителя, а также двух курьеров — жителей Челябинской области, которые приехали за «товаром». Теперь сотрудники полиции устанавливают личности всех участников противозаконной схемы.