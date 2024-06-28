В Тюменской области задержали участников наркокартеля из Тюмени и Челябинска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Наручники. Екатеринбург, заключенные, арест, тюрьма, преступник, подсудимый, срок, полиция, наручники, конвой, задержание, преступность, преступление, криминал
Мужчин поймали после обнаружения тайника в лесу Фото:

В Тюменской области полицейские раскрыли нарколабораторию под управлением тюменца, в которой обнаружили больше 20 килограмм мефедрона. Также силовики поймали двух курьеров, которые помогали распространять вещества. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В Тюменской области пресекли деятельность нарколаборатории. Задержаны двое жителей Челябинской области и один ранее судимый тюменец. Он познакомился в мессенджере с неизвестными людьми, которые предложили изготавливать наркотики. Они перевели ему крупную сумму и попросили подыскать частный дом в сельской местности. Злоумышленник нашел подходящий дом недалеко от Тюмени, в Нижнетавдинском районе», — рассказал Волк в своем telegram-канале.

Когда первая партия наркотиков была готова, тюменец спрятал ее в лесу и сообщил кураторам, где можно забрать вещества. Но полицейские успели первыми: они нашли тайник с более чем 20 килограммами мефедрона, задержали изготовителя, а также двух курьеров — жителей Челябинской области, которые приехали за «товаром». Теперь сотрудники полиции устанавливают личности всех участников противозаконной схемы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области полицейские раскрыли нарколабораторию под управлением тюменца, в которой обнаружили больше 20 килограмм мефедрона. Также силовики поймали двух курьеров, которые помогали распространять вещества. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «В Тюменской области пресекли деятельность нарколаборатории. Задержаны двое жителей Челябинской области и один ранее судимый тюменец. Он познакомился в мессенджере с неизвестными людьми, которые предложили изготавливать наркотики. Они перевели ему крупную сумму и попросили подыскать частный дом в сельской местности. Злоумышленник нашел подходящий дом недалеко от Тюмени, в Нижнетавдинском районе», — рассказал Волк в своем telegram-канале. Когда первая партия наркотиков была готова, тюменец спрятал ее в лесу и сообщил кураторам, где можно забрать вещества. Но полицейские успели первыми: они нашли тайник с более чем 20 килограммами мефедрона, задержали изготовителя, а также двух курьеров — жителей Челябинской области, которые приехали за «товаром». Теперь сотрудники полиции устанавливают личности всех участников противозаконной схемы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...