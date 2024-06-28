В Иране напали на автомобиль с избирательными урнами

Двое сопровождающих автомобиль в Иране погибли
В иранской провинции Систан и Белуджистан неизвестны напали на автомобиль с избирательными урнами. Об этом сообщают иранские журналисты.
«Неизвестные напали на автомобиль с избирательными урнами в иранской провинции Систан и Белуджистан», — передает агентство Tasnim в telegram-канале. Уточняется, что двое сопровождающих погибли.
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