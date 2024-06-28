28 июня 2024

В Иране напали на автомобиль с избирательными урнами

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Тегеран. Иран, ислам, флаг ирана
Двое сопровождающих автомобиль в Иране погибли Фото:

В иранской провинции Систан и Белуджистан неизвестны напали на автомобиль с избирательными урнами. Об этом сообщают иранские журналисты.

«Неизвестные напали на автомобиль с избирательными урнами в иранской провинции Систан и Белуджистан», — передает агентство Tasnim в telegram-канале. Уточняется, что двое сопровождающих погибли.

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В иранской провинции Систан и Белуджистан неизвестны напали на автомобиль с избирательными урнами. Об этом сообщают иранские журналисты. «Неизвестные напали на автомобиль с избирательными урнами в иранской провинции Систан и Белуджистан», — передает агентство Tasnim в telegram-канале. Уточняется, что двое сопровождающих погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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