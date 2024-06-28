В Иране напали на автомобиль с избирательными урнами

29 июня 2024 в 04:09 Размер текста - 17 +

Двое сопровождающих автомобиль в Иране погибли Фото: Сергей Русанов © URA.RU В иранской провинции Систан и Белуджистан неизвестны напали на автомобиль с избирательными урнами. Об этом сообщают иранские журналисты. «Неизвестные напали на автомобиль с избирательными урнами в иранской провинции Систан и Белуджистан», — передает агентство Tasnim в telegram-канале. Уточняется, что двое сопровождающих погибли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В иранской провинции Систан и Белуджистан неизвестны напали на автомобиль с избирательными урнами. Об этом сообщают иранские журналисты. «Неизвестные напали на автомобиль с избирательными урнами в иранской провинции Систан и Белуджистан», — передает агентство Tasnim в telegram-канале. Уточняется, что двое сопровождающих погибли.