В Киргизии назначены досрочные выборы

Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил досрочные выборы в парламент страны. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы государства.
«Президент Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша (парламента — ред.) на 30 ноября 2025 года», — заявили в пресс-службе главы государства. На выборах будет применяться дистанционное голосование.
Соответствующий указ уже подписан и вступил в силу. Центральная избирательная комиссия Киргизии должна в ближайшее время начать подготовку к проведению голосования. Решение о проведении досрочных выборов связано с самороспуском Жогорку Кенеша, за который 25 сентября единогласно проголосовали депутаты. Как писал RT, ключевой причиной стало совпадение сроков парламентских и президентских выборов, что создавало организационные трудности и дополнительные расходы. Теперь выборы пройдут по новым правилам, а избирательная кампания будет проведена отдельно от президентской.
