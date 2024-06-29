Челябинцам рекомендуют отказаться от турпоездок по рекам из-за непогоды

Сплавы по реке рекомендуют отменить из-за ветра и шторма Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жителей Челябинской области просят в ближайшие дни отказаться от выходов на туристические маршруты по рекам из-за потопа, дождей и порывов ветра. С этим сообщением выступили в ГУ МЧС по региону.

«Не рекомендуется выходить на туристические маршруты водных акваторий рек Ай, Юрюзань, Большая Сатка в ближайшие три дня из-за непогоды. Соблюдайте безопасность и скорректируйте свои планы», — говорится в заявлении ведомства.

По данным поисково-спасательной службы региона, в эти минуты сейчас проходит эвакуация туристов из-за разлива реки Юрюзань. В зоне подтопления оказались 50 человек, которым требуется экстренная помощь.