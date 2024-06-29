29 июня 2024

Челябинцам рекомендуют отказаться от турпоездок по рекам из-за непогоды

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река Вишера. Пермь, моторная лодка, природа, отдых на реке, вишера, шторм на реке
Сплавы по реке рекомендуют отменить из-за ветра и шторма Фото:

Жителей Челябинской области просят в ближайшие дни отказаться от выходов на туристические маршруты по рекам из-за потопа, дождей и порывов ветра. С этим сообщением выступили в ГУ МЧС по региону.

«Не рекомендуется выходить на туристические маршруты водных акваторий рек Ай, Юрюзань, Большая Сатка в ближайшие три дня из-за непогоды. Соблюдайте безопасность и скорректируйте свои планы», — говорится в заявлении ведомства.

По данным поисково-спасательной службы региона, в эти минуты сейчас проходит эвакуация туристов из-за разлива реки Юрюзань. В зоне подтопления оказались 50 человек, которым требуется экстренная помощь.

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Жителей Челябинской области просят в ближайшие дни отказаться от выходов на туристические маршруты по рекам из-за потопа, дождей и порывов ветра. С этим сообщением выступили в ГУ МЧС по региону. «Не рекомендуется выходить на туристические маршруты водных акваторий рек Ай, Юрюзань, Большая Сатка в ближайшие три дня из-за непогоды. Соблюдайте безопасность и скорректируйте свои планы», — говорится в заявлении ведомства. По данным поисково-спасательной службы региона, в эти минуты сейчас проходит эвакуация туристов из-за разлива реки Юрюзань. В зоне подтопления оказались 50 человек, которым требуется экстренная помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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