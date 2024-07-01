01 июля 2024

Депутат Вихарев отправил в зону СВО оружие против дронов

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Алексеем Вихаревым. Екатеринбург, вихарев алексей
Алексей Вихарев с начала СВО помогает российским военным Фото:

Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев отправил российским военным в зону спецоперации РФ на Украине рюкзак-подавитель дронов. Гарпия-Про 8-400W подавляет сигнал Wi-Fi и тем самым блокирует работу беспилотников ВСУ, рассказал Вихарев в своем telegram-канале.

«Антидрон-Гарпия-Про 8-400W — штука дорогая, стоит 503 тысячи, но очень эффективная. Парни признались, что, включив ее у себя в районе, у них сразу отрубило Wi-Fi. Прислали видео, где наглядно видно, как работает устройство, впечатляет. С ребятами десантниками дружим с момента их мобилизации на СВО, помогаю им с оборудованием и многим другим. Верю, что это приблизит нашу победу и их возвращение домой!» — отметил Алексей Вихарев.

Гуманитарные грузы и различную помощь на фронт он отправляет с начала спецоперации на Украине. Сумма превысила уже 53,5 миллиона рублей. В конце июня 2024 года по просьбе подразделения связистов Вихарев приобрел для них спецоборудование, которое позволит обеспечить бесперебойную связь на фронте СВО. Военные получили модемы, роутеры, коммутаторы, медиаконвекторы, радиостанции и блоки питания.

Гарпия-Про 8-400W отключает Wi-Fi, тем самым блокируя работу дрона ВСУ
Гарпия-Про 8-400W отключает Wi-Fi, тем самым блокируя работу дрона ВСУ
Фото:
Антидроны Гарпия-Про 8-400W выполняются в форме рюкзака, поэтому очень мобильны
Антидроны Гарпия-Про 8-400W выполняются в форме рюкзака, поэтому очень мобильны
Фото:

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Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев отправил российским военным в зону спецоперации РФ на Украине рюкзак-подавитель дронов. Гарпия-Про 8-400W подавляет сигнал Wi-Fi и тем самым блокирует работу беспилотников ВСУ, рассказал Вихарев в своем telegram-канале. «Антидрон-Гарпия-Про 8-400W — штука дорогая, стоит 503 тысячи, но очень эффективная. Парни признались, что, включив ее у себя в районе, у них сразу отрубило Wi-Fi. Прислали видео, где наглядно видно, как работает устройство, впечатляет. С ребятами десантниками дружим с момента их мобилизации на СВО, помогаю им с оборудованием и многим другим. Верю, что это приблизит нашу победу и их возвращение домой!» — отметил Алексей Вихарев. Гуманитарные грузы и различную помощь на фронт он отправляет с начала спецоперации на Украине. Сумма превысила уже 53,5 миллиона рублей. В конце июня 2024 года по просьбе подразделения связистов Вихарев приобрел для них спецоборудование, которое позволит обеспечить бесперебойную связь на фронте СВО. Военные получили модемы, роутеры, коммутаторы, медиаконвекторы, радиостанции и блоки питания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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