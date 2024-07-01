Депутат Вихарев отправил в зону СВО оружие против дронов

02 июля 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Алексей Вихарев с начала СВО помогает российским военным Фото: Размик Закарян © URA.RU Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев отправил российским военным в зону спецоперации РФ на Украине рюкзак-подавитель дронов. Гарпия-Про 8-400W подавляет сигнал Wi-Fi и тем самым блокирует работу беспилотников ВСУ, рассказал Вихарев в своем telegram-канале. «Антидрон-Гарпия-Про 8-400W — штука дорогая, стоит 503 тысячи, но очень эффективная. Парни признались, что, включив ее у себя в районе, у них сразу отрубило Wi-Fi. Прислали видео, где наглядно видно, как работает устройство, впечатляет. С ребятами десантниками дружим с момента их мобилизации на СВО, помогаю им с оборудованием и многим другим. Верю, что это приблизит нашу победу и их возвращение домой!» — отметил Алексей Вихарев. Гуманитарные грузы и различную помощь на фронт он отправляет с начала спецоперации на Украине. Сумма превысила уже 53,5 миллиона рублей. В конце июня 2024 года по просьбе подразделения связистов Вихарев приобрел для них спецоборудование, которое позволит обеспечить бесперебойную связь на фронте СВО. Военные получили модемы, роутеры, коммутаторы, медиаконвекторы, радиостанции и блоки питания. Гарпия-Про 8-400W отключает Wi-Fi, тем самым блокируя работу дрона ВСУ Фото: telegram-канал Алексея Вихарева Антидроны Гарпия-Про 8-400W выполняются в форме рюкзака, поэтому очень мобильны Фото: telegram-канал Алексея Вихарева Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев отправил российским военным в зону спецоперации РФ на Украине рюкзак-подавитель дронов. Гарпия-Про 8-400W подавляет сигнал Wi-Fi и тем самым блокирует работу беспилотников ВСУ, рассказал Вихарев в своем telegram-канале. «Антидрон-Гарпия-Про 8-400W — штука дорогая, стоит 503 тысячи, но очень эффективная. Парни признались, что, включив ее у себя в районе, у них сразу отрубило Wi-Fi. Прислали видео, где наглядно видно, как работает устройство, впечатляет. С ребятами десантниками дружим с момента их мобилизации на СВО, помогаю им с оборудованием и многим другим. Верю, что это приблизит нашу победу и их возвращение домой!» — отметил Алексей Вихарев. Гуманитарные грузы и различную помощь на фронт он отправляет с начала спецоперации на Украине. Сумма превысила уже 53,5 миллиона рублей. В конце июня 2024 года по просьбе подразделения связистов Вихарев приобрел для них спецоборудование, которое позволит обеспечить бесперебойную связь на фронте СВО. Военные получили модемы, роутеры, коммутаторы, медиаконвекторы, радиостанции и блоки питания.