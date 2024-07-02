Силовики нагрянули к одиозному депутату из ХМАО

Полиция ХМАО проводит проверку расклейки агитации депутатом Насибуллиным
© Служба новостей «URA.RU»
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К депутату думы Урая Леонарду Насибуллину наведались участковые
К депутату думы Урая Леонарду Насибуллину наведались участковые Фото:

Полиция ХМАО проверяет депутата думы Урая Леонарда Насибуллина из-за эпизода с расклейкой агитации на улицах города. Об этом URA.RU сообщил источник в местном истеблишменте.

«К Насибуллину после публикации новости о расклейке листовок нагрянули силовики. Он давал показания вечером 1 июля», — сообщает инсайдер.

В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили, что по данной публикации проводится проверка. Сам Насибуллин говорит, что заявил силовикам о том, что хотел бы видеть мэром города некоего «Александра Витальевича», о котором шла речь в агитации. «То, что имя и отчество совпадают персональными данными спикера гордумы, просто совпадение. Это вымышленный персонаж», — продолжает настаивать депутат.

Ранее URA.RU писало, что Насибуллина заподозрили в разжигании конфликта между председателем думы Урая Александром Величко и мэром Тимуром Закирзяновым в преддверии перевыборов последнего. Его сфотографировали в момент расклейки листовок на улицах города.

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Полиция ХМАО проверяет депутата думы Урая Леонарда Насибуллина из-за эпизода с расклейкой агитации на улицах города. Об этом URA.RU сообщил источник в местном истеблишменте. «К Насибуллину после публикации новости о расклейке листовок нагрянули силовики. Он давал показания вечером 1 июля», — сообщает инсайдер. В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили, что по данной публикации проводится проверка. Сам Насибуллин говорит, что заявил силовикам о том, что хотел бы видеть мэром города некоего «Александра Витальевича», о котором шла речь в агитации. «То, что имя и отчество совпадают персональными данными спикера гордумы, просто совпадение. Это вымышленный персонаж», — продолжает настаивать депутат. Ранее URA.RU писало, что Насибуллина заподозрили в разжигании конфликта между председателем думы Урая Александром Величко и мэром Тимуром Закирзяновым в преддверии перевыборов последнего. Его сфотографировали в момент расклейки листовок на улицах города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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