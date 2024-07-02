Силовики нагрянули к одиозному депутату из ХМАО

Полиция ХМАО проверяет депутата думы Урая Леонарда Насибуллина из-за эпизода с расклейкой агитации на улицах города. Об этом URA.RU сообщил источник в местном истеблишменте.
«К Насибуллину после публикации новости о расклейке листовок нагрянули силовики. Он давал показания вечером 1 июля», — сообщает инсайдер.
В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили, что по данной публикации проводится проверка. Сам Насибуллин говорит, что заявил силовикам о том, что хотел бы видеть мэром города некоего «Александра Витальевича», о котором шла речь в агитации. «То, что имя и отчество совпадают персональными данными спикера гордумы, просто совпадение. Это вымышленный персонаж», — продолжает настаивать депутат.
Ранее URA.RU писало, что Насибуллина заподозрили в разжигании конфликта между председателем думы Урая Александром Величко и мэром Тимуром Закирзяновым в преддверии перевыборов последнего. Его сфотографировали в момент расклейки листовок на улицах города.
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