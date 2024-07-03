Три спортсменки из Челябинска заняли лидирующие позиции на IX Всероссийская летняя Универсиада, которая состоялась в Уфе с 1 по 4 июля. На соревнованиях челябинка Дина Гизатулина завоевала золото, сообщили 4 июля в пресс-службе Дирекции спортивных мероприятий Челябинской области.
«С 1 по 4 июля в Уфе состоялась IX Всероссийская летняя Универсиада 2024. В весовой категории до 72 килограмм золото завоевала челябинка Гизатулина Дина. На третьем месте оказались Шманина Елена (50 кг) и Сурикова Ульяна (59 кг)», — сообщили в пресс-службе.
Сборная челябинского ВУЗа УралГУФК представляла регион на Всероссийской летней Универсиаде. Пятое место заняли самбисты Екатерина Артамонова, Егор Кауфман и Данила Сиряк. На шестой строчке оказался Григорий Сильченко. По итогам соревнований челябинцы заняли итоговое шестое место в общекомандном зачете.
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