03 июля 2024

Челябинские спортсменки стали сильнейшими на Универсиаде по самбо в Уфе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По итогам Универсиады сборная из Челябинска заняла итоговое шестое место в общекомандном зачете.
По итогам Универсиады сборная из Челябинска заняла итоговое шестое место в общекомандном зачете. Фото:

Три спортсменки из Челябинска заняли лидирующие позиции на IX Всероссийская летняя Универсиада, которая состоялась в Уфе с 1 по 4 июля. На соревнованиях челябинка Дина Гизатулина завоевала золото, сообщили 4 июля в пресс-службе Дирекции спортивных мероприятий Челябинской области.

«С 1 по 4 июля в Уфе состоялась IX Всероссийская летняя Универсиада 2024. В весовой категории до 72 килограмм золото завоевала челябинка Гизатулина Дина. На третьем месте оказались Шманина Елена (50 кг) и Сурикова Ульяна (59 кг)», — сообщили в пресс-службе.

Сборная челябинского ВУЗа УралГУФК представляла регион на Всероссийской летней Универсиаде. Пятое место заняли самбисты Екатерина Артамонова, Егор Кауфман и Данила Сиряк. На шестой строчке оказался Григорий Сильченко. По итогам соревнований челябинцы заняли итоговое шестое место в общекомандном зачете.

Самбистка Дина Гизатулина завоевала золото на Универсиаде в Уфе
Самбистка Дина Гизатулина завоевала золото на Универсиаде в Уфе
Фото:

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Три спортсменки из Челябинска заняли лидирующие позиции на IX Всероссийская летняя Универсиада, которая состоялась в Уфе с 1 по 4 июля. На соревнованиях челябинка Дина Гизатулина завоевала золото, сообщили 4 июля в пресс-службе Дирекции спортивных мероприятий Челябинской области. «С 1 по 4 июля в Уфе состоялась IX Всероссийская летняя Универсиада 2024. В весовой категории до 72 килограмм золото завоевала челябинка Гизатулина Дина. На третьем месте оказались Шманина Елена (50 кг) и Сурикова Ульяна (59 кг)», — сообщили в пресс-службе. Сборная челябинского ВУЗа УралГУФК представляла регион на Всероссийской летней Универсиаде. Пятое место заняли самбисты Екатерина Артамонова, Егор Кауфман и Данила Сиряк. На шестой строчке оказался Григорий Сильченко. По итогам соревнований челябинцы заняли итоговое шестое место в общекомандном зачете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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