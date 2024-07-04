Замглавы администрации президента Магомедов провел совещание в Екатеринбурге

Совещание провел замглавы АП Магомедсалам Магомедов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ухудшение межнациональных отношение в УрФО вызывает беспокойство, заявил по итогам тематического совещания в уральском полпредстве (Екатеринбург) замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов. Губернаторам и главам муниципалитетов он обозначил ряд проблем, в причинах которых сейчас разбираются.

«В Уральском федеральном округе целый ряд проблем, которые нас беспокоят. Происходит некоторое снижение доли населения, которое считает межнациональные отношения положительными и доброжелательными. Поэтому мы серьезно поговорили с руководителями регионов, почему это происходит. Одна из таких проблем связана с миграцией, поэтому нужно сделать все для того, чтобы эти иностранные граждане, приезжая в нашу страну, вели себя в соответствии с нормами поведения Российской Федерации, знали русский язык. Но, к сожалению, они часто совершают преступления, и это вызывает широкий общественный резонанс. Мы считаем, что этой проблемой регионы вместе с федеральными органами должны заниматься более активно и эффективно», — заявил Магомедов.

По итогам семинара губернаторы и главы муниципалитетов получили рекомендации по работе в этой сфере. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов добавил, что в целом ситуация оценивается как стабильная, но есть факторы, которые ее отягощает: попытка раскачать социально-экономическую обстановку. «Тезисы примерно понятны: это снижение уровня общественной поддержки специальной военной операции, русофобские высказывания, тезисы о деколонизации нашей страны. Миграционное давление. Фактически его испытывают все субъекты УрФО, потому что промышленно развитые регионы с высоким уровнем доходов. И, конечно же, они являются очень привлекательными для иностранных граждан», — заявил Баринов.

Фото: Владимир Жабриков, URA.RU