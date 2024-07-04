04 июля 2024

Челябинцы заняли второе место в УрФО по числу производственных травм. Инфографика

Челябинскстат: в 2023 году на производстве травмировались 713 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего увечий получили жители Свердловской и Челябинской областей
Больше всего увечий получили жители Свердловской и Челябинской областей Фото:

Предприятия Челябинской области в 2023 году заняли второе место в УрФО по количеству травм на производстве. Как сообщили в пресс-службе Челябинскстата, за год увечья в регионе получили 713 человек.

«Пострадавшие на производстве по субъектам в УрФО. Челябинская область: мужчины — 520 человек, женщины — 193 человека», — отметили в Челябинскстате.

На первом месте находится Свердловская область. В регионе с травмами остались 927 человек. На третьем месте — ХМАО (500 пострадавших). Затем следуют ЯНАО (326 человек), Тюменская и Курганская области.

Больше всего расходов на охрану труда понесли на обрабатывающих производствах (8,6 млрд рублей). Значительно отстали транспортировка и хранение (1,129 млрд рублей) и деятельность в области здравоохранения и соцуслуг (809,5 млн рублей).

В 2023 году вырос также производственный травматизм со смертельным исходом. Как отметили в Челябинскстате, показатель увеличился на 6,45%.

В Челябинской области в 2023 году набралось 713 пострадавших на производстве
В Челябинской области в 2023 году набралось 713 пострадавших на производстве
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Предприятия Челябинской области в 2023 году заняли второе место в УрФО по количеству травм на производстве. Как сообщили в пресс-службе Челябинскстата, за год увечья в регионе получили 713 человек. «Пострадавшие на производстве по субъектам в УрФО. Челябинская область: мужчины — 520 человек, женщины — 193 человека», — отметили в Челябинскстате. На первом месте находится Свердловская область. В регионе с травмами остались 927 человек. На третьем месте — ХМАО (500 пострадавших). Затем следуют ЯНАО (326 человек), Тюменская и Курганская области. Больше всего расходов на охрану труда понесли на обрабатывающих производствах (8,6 млрд рублей). Значительно отстали транспортировка и хранение (1,129 млрд рублей) и деятельность в области здравоохранения и соцуслуг (809,5 млн рублей). В 2023 году вырос также производственный травматизм со смертельным исходом. Как отметили в Челябинскстате, показатель увеличился на 6,45%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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