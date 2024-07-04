Предприятия Челябинской области в 2023 году заняли второе место в УрФО по количеству травм на производстве. Как сообщили в пресс-службе Челябинскстата, за год увечья в регионе получили 713 человек.
«Пострадавшие на производстве по субъектам в УрФО. Челябинская область: мужчины — 520 человек, женщины — 193 человека», — отметили в Челябинскстате.
На первом месте находится Свердловская область. В регионе с травмами остались 927 человек. На третьем месте — ХМАО (500 пострадавших). Затем следуют ЯНАО (326 человек), Тюменская и Курганская области.
Больше всего расходов на охрану труда понесли на обрабатывающих производствах (8,6 млрд рублей). Значительно отстали транспортировка и хранение (1,129 млрд рублей) и деятельность в области здравоохранения и соцуслуг (809,5 млн рублей).
В 2023 году вырос также производственный травматизм со смертельным исходом. Как отметили в Челябинскстате, показатель увеличился на 6,45%.
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