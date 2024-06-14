На челябинских заводах вырос травматизм со смертельным исходом

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Челябинские рабочие стали чаще травмироваться на производстве
Челябинские рабочие стали чаще травмироваться на производстве Фото:

На заводах Челябинской области в 2023 году вырос травматизм со смертельным исходом. Как следует из данных Челябинскстата, за год показатель увеличился на 6,45%.

«Производственный травматизм в Челябинской области. Случаев со смертельным исходом: в 2022 году — 29, в 2023 году — 31», — отмечено в отчете статведомства.

В целом за год показатель травматизма вырос на 11,5%. Производственные травмы в 2023 году получили 713 человек против 631 работника годом ранее.

Экономисты рассчитали аналитические индикаторы. Теперь на каждую тысячу работающих приходится 1,3 пострадавших от несчастных случаев. В 2022 году их численность составляла 1,2 человека.

Травмы отразились на росте числа дней нетрудоспособности. В целом за год социальный фонд оплатил 29,9 тысячи дней простоя, хотя год назад было 28,2 тысячи дней. При этом в расчете на человека болеть стали меньше. В минувшем году каждый в среднем находился на больничном с травмами 41,9 дня. Год назад продолжительность периода временной нетрудоспособности составляла 44,8 дня.

В апреле специалисты Федерации профсоюзов региона зафиксировали рост числа тяжелых травм. По данным организации, их количество увеличилось на 17,4%. 

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На заводах Челябинской области в 2023 году вырос травматизм со смертельным исходом. Как следует из данных Челябинскстата, за год показатель увеличился на 6,45%. «Производственный травматизм в Челябинской области. Случаев со смертельным исходом: в 2022 году — 29, в 2023 году — 31», — отмечено в отчете статведомства. В целом за год показатель травматизма вырос на 11,5%. Производственные травмы в 2023 году получили 713 человек против 631 работника годом ранее. Экономисты рассчитали аналитические индикаторы. Теперь на каждую тысячу работающих приходится 1,3 пострадавших от несчастных случаев. В 2022 году их численность составляла 1,2 человека. Травмы отразились на росте числа дней нетрудоспособности. В целом за год социальный фонд оплатил 29,9 тысячи дней простоя, хотя год назад было 28,2 тысячи дней. При этом в расчете на человека болеть стали меньше. В минувшем году каждый в среднем находился на больничном с травмами 41,9 дня. Год назад продолжительность периода временной нетрудоспособности составляла 44,8 дня. В апреле специалисты Федерации профсоюзов региона зафиксировали рост числа тяжелых травм. По данным организации, их количество увеличилось на 17,4%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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