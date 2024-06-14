На челябинских заводах вырос травматизм со смертельным исходом

На заводах Челябинской области в 2023 году вырос травматизм со смертельным исходом. Как следует из данных Челябинскстата, за год показатель увеличился на 6,45%.
«Производственный травматизм в Челябинской области. Случаев со смертельным исходом: в 2022 году — 29, в 2023 году — 31», — отмечено в отчете статведомства.
В целом за год показатель травматизма вырос на 11,5%. Производственные травмы в 2023 году получили 713 человек против 631 работника годом ранее.
Экономисты рассчитали аналитические индикаторы. Теперь на каждую тысячу работающих приходится 1,3 пострадавших от несчастных случаев. В 2022 году их численность составляла 1,2 человека.
Травмы отразились на росте числа дней нетрудоспособности. В целом за год социальный фонд оплатил 29,9 тысячи дней простоя, хотя год назад было 28,2 тысячи дней. При этом в расчете на человека болеть стали меньше. В минувшем году каждый в среднем находился на больничном с травмами 41,9 дня. Год назад продолжительность периода временной нетрудоспособности составляла 44,8 дня.
В апреле специалисты Федерации профсоюзов региона зафиксировали рост числа тяжелых травм. По данным организации, их количество увеличилось на 17,4%.
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