Рейс SU-1404 авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Екатеринбург и обратный отменили. Самолет должен был вылететь из столицы днем 6 июля и улететь обратно вечером, однако этого не произошло. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово.
«Воздушное судно А-321 должно было вылететь из Москвы в 15:20 и приземлиться в Екатеринбурге в 19:50 по местному времени. Вылет самолета из аэропорта Кольцово должен был состояться в 20:50, а прилет ожидался в 21:30. Оба рейса отменены», — говорится на сайте Кольцово.
Причина отмены рейсов неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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