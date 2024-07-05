05 июля 2024

В Челябинске спасли четырехлетнего мальчика, закрывшегося изнутри в квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные проникли в квартиру по специальной лестнице (архивное фото) Фото:

В Челябинске пожарные спасли четырехлетнего мальчика, которого мама оставила в квартире одного, и он закрылся изнутри. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«В Челябинске помощь пожарных потребовалась четырехлетнему малышу. Пока мама ненадолго вышла на улицу, мальчик закрыл дверь на замок изнутри», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона по автолестнице забрались в квартиру и открыли дверь.

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В Челябинске пожарные спасли четырехлетнего мальчика, которого мама оставила в квартире одного, и он закрылся изнутри. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «В Челябинске помощь пожарных потребовалась четырехлетнему малышу. Пока мама ненадолго вышла на улицу, мальчик закрыл дверь на замок изнутри», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона по автолестнице забрались в квартиру и открыли дверь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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