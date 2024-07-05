В Челябинске спасли четырехлетнего мальчика, закрывшегося изнутри в квартире

Пожарные проникли в квартиру по специальной лестнице (архивное фото)
В Челябинске пожарные спасли четырехлетнего мальчика, которого мама оставила в квартире одного, и он закрылся изнутри. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«В Челябинске помощь пожарных потребовалась четырехлетнему малышу. Пока мама ненадолго вышла на улицу, мальчик закрыл дверь на замок изнутри», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона по автолестнице забрались в квартиру и открыли дверь.
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