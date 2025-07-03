«Объединились, чтобы добыть еще одну победу»: мэр Лошкин поздравил челябинских ветеранов. Фото, видео

Глава Челябинска Лошкин поздравил с праздником ветеранов боевых действий
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Алексей Лошкин вручил жителям Челябинска благодарственные письма
Алексей Лошкин вручил жителям Челябинска благодарственные письма Фото:

В Челябинске в Дворце культуры Железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий. Как сообщает корреспондент URA.RU, концерт посетил глава города Алексей Лошкин, который поздравил ветеранов и вручил награды жителям за их вклад в защиту Родины и патриотическое воспитание молодежи.

«Дорогие ветераны, 1 июля мы отмечаем День единения народа, его сплочения с армией, чествуя наших героев, которые с оружием в руках — а иногда и без него — отстаивали интересы нашей Родины. „Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих“. Мы помним всех, кто не вернулся с локальных войн и вооруженных конфликтов — на территории России и за ее пределами. <…> Мы все объединились для того, чтобы добыть еще одну победу в очередном вооруженном конфликте», — отметил Лошкин.

Торжественный концерт открыл ансамбль областного главка МВД России, после чего знаменная группа вынесла флаг России, герб Челябинской области и знамя Победы. Минутой молчания почтили память павших.

Мэр также выразил признательность бойцам за их вклад в защиту интересов Родины и пожелал неизбежного успеха в ратном труде тем, кто сейчас освобождает исконные русские земли, восстанавливает города и помогают мирным жителям. После своей речи Алексей Лошкин вручил благодарственные письма жителям Челябинска за вклад в деятельность общественных ветеранских организаций и патриотическое воспитание молодого поколения.

Для гостей мероприятия выступил ансамбль «Маэстро Аккордеон» и другие коллективы. Слова признательности и благодарности со сцены также сказала зампредседателя правительства области Маргарита Павлова.

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В Челябинске в Дворце культуры Железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий. Как сообщает корреспондент URA.RU, концерт посетил глава города Алексей Лошкин, который поздравил ветеранов и вручил награды жителям за их вклад в защиту Родины и патриотическое воспитание молодежи. «Дорогие ветераны, 1 июля мы отмечаем День единения народа, его сплочения с армией, чествуя наших героев, которые с оружием в руках — а иногда и без него — отстаивали интересы нашей Родины. „Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих“. Мы помним всех, кто не вернулся с локальных войн и вооруженных конфликтов — на территории России и за ее пределами. <…> Мы все объединились для того, чтобы добыть еще одну победу в очередном вооруженном конфликте», — отметил Лошкин. Торжественный концерт открыл ансамбль областного главка МВД России, после чего знаменная группа вынесла флаг России, герб Челябинской области и знамя Победы. Минутой молчания почтили память павших. Мэр также выразил признательность бойцам за их вклад в защиту интересов Родины и пожелал неизбежного успеха в ратном труде тем, кто сейчас освобождает исконные русские земли, восстанавливает города и помогают мирным жителям. После своей речи Алексей Лошкин вручил благодарственные письма жителям Челябинска за вклад в деятельность общественных ветеранских организаций и патриотическое воспитание молодого поколения. Для гостей мероприятия выступил ансамбль «Маэстро Аккордеон» и другие коллективы. Слова признательности и благодарности со сцены также сказала зампредседателя правительства области Маргарита Павлова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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