В челябинском поселке снесут незаконные постройки и заборы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Незаконные заборы и постройки будут снесены (архивное фото)
Незаконные заборы и постройки будут снесены (архивное фото) Фото:

В челябинском поселке Смолино проводится снос незаконных построек и заборов на участках, которые не являются частной собственностью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«В поселке Смолино идет ликвидация самовольных незаконных построек и ограждений, обрезка поросли на земельных участках, находящихся на улицах Восход и Западная. Эти земельные участки не являются частной собственностью. С 2013 года они входят в землеотвод ЛЭП и ее охранную зону, которая составляет 40 метров», — уточнили в пресс-службе мэрии.

В зону сноса попали земельные участки, которые ранее выдавались садоводам для выращивания картофеля и других овощей. Им предоставлялись небольшие наделы земли в аренду сроком на один год без права перевода в частную собственность и возведения каких-либо наземных или подземных строений.

Также в поселке проводится благоустройство. На дорогах укладывают асфальт и устанавливают дорожные ограждения. Это позволит повысить комфорт и безопасность жителей.

В поселке Смолино сносят незаконные заборы и постройки
В поселке Смолино сносят незаконные заборы и постройки
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В челябинском поселке Смолино проводится снос незаконных построек и заборов на участках, которые не являются частной собственностью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. «В поселке Смолино идет ликвидация самовольных незаконных построек и ограждений, обрезка поросли на земельных участках, находящихся на улицах Восход и Западная. Эти земельные участки не являются частной собственностью. С 2013 года они входят в землеотвод ЛЭП и ее охранную зону, которая составляет 40 метров», — уточнили в пресс-службе мэрии. В зону сноса попали земельные участки, которые ранее выдавались садоводам для выращивания картофеля и других овощей. Им предоставлялись небольшие наделы земли в аренду сроком на один год без права перевода в частную собственность и возведения каких-либо наземных или подземных строений. Также в поселке проводится благоустройство. На дорогах укладывают асфальт и устанавливают дорожные ограждения. Это позволит повысить комфорт и безопасность жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...