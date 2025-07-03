В челябинском поселке Смолино проводится снос незаконных построек и заборов на участках, которые не являются частной собственностью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
«В поселке Смолино идет ликвидация самовольных незаконных построек и ограждений, обрезка поросли на земельных участках, находящихся на улицах Восход и Западная. Эти земельные участки не являются частной собственностью. С 2013 года они входят в землеотвод ЛЭП и ее охранную зону, которая составляет 40 метров», — уточнили в пресс-службе мэрии.
В зону сноса попали земельные участки, которые ранее выдавались садоводам для выращивания картофеля и других овощей. Им предоставлялись небольшие наделы земли в аренду сроком на один год без права перевода в частную собственность и возведения каких-либо наземных или подземных строений.
Также в поселке проводится благоустройство. На дорогах укладывают асфальт и устанавливают дорожные ограждения. Это позволит повысить комфорт и безопасность жителей.
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