На челябинских заводах останутся 40 солдат весеннего призыва

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В рамках весеннего призыва служить отправятся 3,6 тысяч южноуральцев (архивное фото)
В рамках весеннего призыва служить отправятся 3,6 тысяч южноуральцев (архивное фото) Фото:

На предприятиях Челябинска останутся 40 солдат из весеннего призыва для того, чтобы внедрять на производствах передовые идеи и новые технологии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного военного комиссариата.

«В Челябинской области созданы четыре научно-производственные подразделения на базе предприятий АО НПО „Электромашина“, ООО „ЧТЗ-Уралтрак“, ООО НПО „Станкомаш“ и ПАО „ЧКПЗ“. В предстоящий призыв такая возможность предоставлена 40 гражданам, и они будут осуществлять внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий», — уточнили в пресс-службе областного военкомата.

Кроме того, еще 12 солдат направлены для прохождения военной службы в научные роты. Всего в рамках весеннего призыва запланировано отправить на службу 3,6 тысяч жителей региона, из них 3,2 тысячи уже отбыли.

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На предприятиях Челябинска останутся 40 солдат из весеннего призыва для того, чтобы внедрять на производствах передовые идеи и новые технологии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного военного комиссариата. «В Челябинской области созданы четыре научно-производственные подразделения на базе предприятий АО НПО „Электромашина“, ООО „ЧТЗ-Уралтрак“, ООО НПО „Станкомаш“ и ПАО „ЧКПЗ“. В предстоящий призыв такая возможность предоставлена 40 гражданам, и они будут осуществлять внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий», — уточнили в пресс-службе областного военкомата. Кроме того, еще 12 солдат направлены для прохождения военной службы в научные роты. Всего в рамках весеннего призыва запланировано отправить на службу 3,6 тысяч жителей региона, из них 3,2 тысячи уже отбыли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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