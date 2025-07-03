На челябинских заводах останутся 40 солдат весеннего призыва

На предприятиях Челябинска останутся 40 солдат из весеннего призыва для того, чтобы внедрять на производствах передовые идеи и новые технологии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного военного комиссариата.
«В Челябинской области созданы четыре научно-производственные подразделения на базе предприятий АО НПО „Электромашина“, ООО „ЧТЗ-Уралтрак“, ООО НПО „Станкомаш“ и ПАО „ЧКПЗ“. В предстоящий призыв такая возможность предоставлена 40 гражданам, и они будут осуществлять внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий», — уточнили в пресс-службе областного военкомата.
Кроме того, еще 12 солдат направлены для прохождения военной службы в научные роты. Всего в рамках весеннего призыва запланировано отправить на службу 3,6 тысяч жителей региона, из них 3,2 тысячи уже отбыли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!