06 июля 2024

Полиция нашла челябинских подростков, устроивших погром в троллейбусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, полиция
Полиции удалось выяснить, в каком направлении скрылись юноши Фото:

Полиция нашла подростков, устроивших погром в салоне нового троллейбуса № 12, во время которого железная панель упала на пассажирку. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Изучив видеозапись, полиция получила приметы юношей и выяснили, в каком направлении они скрылись. В результате участники происшествия были оперативно установлены. Ими оказались подростки 12 и 16 лет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что юноши попытались сорвать с панели троллейбуса аварийный молоток. Схватив его, они выскочили на остановке в открытую дверь. Молоток оказался крепко привязан и потянул за собой панель. Конструкция упала на женщину.

В полиции с подростками провели профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении их родителей по административной статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию).

Акт вандализма в троллейбусе ранее попал на видео. В результате панель упала на голову женщине. Другие пассажиры поспешили ей на помощь.

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Полиция нашла подростков, устроивших погром в салоне нового троллейбуса № 12, во время которого железная панель упала на пассажирку. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Изучив видеозапись, полиция получила приметы юношей и выяснили, в каком направлении они скрылись. В результате участники происшествия были оперативно установлены. Ими оказались подростки 12 и 16 лет», — сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что юноши попытались сорвать с панели троллейбуса аварийный молоток. Схватив его, они выскочили на остановке в открытую дверь. Молоток оказался крепко привязан и потянул за собой панель. Конструкция упала на женщину. В полиции с подростками провели профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении их родителей по административной статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию). Акт вандализма в троллейбусе ранее попал на видео. В результате панель упала на голову женщине. Другие пассажиры поспешили ей на помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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