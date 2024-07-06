Полиция нашла челябинских подростков, устроивших погром в троллейбусе

Полиции удалось выяснить, в каком направлении скрылись юноши Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция нашла подростков, устроивших погром в салоне нового троллейбуса № 12, во время которого железная панель упала на пассажирку. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Изучив видеозапись, полиция получила приметы юношей и выяснили, в каком направлении они скрылись. В результате участники происшествия были оперативно установлены. Ими оказались подростки 12 и 16 лет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что юноши попытались сорвать с панели троллейбуса аварийный молоток. Схватив его, они выскочили на остановке в открытую дверь. Молоток оказался крепко привязан и потянул за собой панель. Конструкция упала на женщину.

В полиции с подростками провели профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении их родителей по административной статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию).

Акт вандализма в троллейбусе ранее попал на видео. В результате панель упала на голову женщине. Другие пассажиры поспешили ей на помощь.