В Новоуральске мошенники украли у горожан 25 миллионов рублей

В закрытом городе Новоуральск (Свердловская область) и в поселке Уральский с начала 2024 года горожане перевели мошенникам около 25 миллионов рублей. Об этом врио начальника МУ МВД России по городу подполковник Олег Татауров.
«Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, на обслуживаемой территории зарегистрирован небольшой рост преступлений мошеннического характера с использованием информационно-телекоммуникационных технологий… Всего с начала 2024 года на обслуживаемой территории мошенникам было переведено порядка 25 млн. рублей», — приводятся слова Татаурова на сайте региональной полиции.
Основной рост случаев обмана связан с тем, что мошенники чаще стали вовлекать в преступления несовершеннолетних, предлагая им работу курьера и легкий заработок. Самые частые схемы обмана: родственник попал в ДТП, перевод денег на «безопасный счет» и продление договора мобильной связи. По словам Татаурова, некоторые граждане берут миллионы рублей кредитов и «инвестируют» их лжеброкерам, а об обмане узнают только при попытке вывести финансы.
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