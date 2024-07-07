На Минпросвещения обрушилась критика из-за «выпуска» ремейков советских фильмов

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В Минпросвещения объяснили, что список для экранизации старых произведений носит лишь рекомендательный характер
В Минпросвещения объяснили, что список для экранизации старых произведений носит лишь рекомендательный характер Фото:

В адрес Министерства просвещения России обрушилась волна критики из-за предложения ведомства якобы по созданию ремейков фильмов из числа советской классики. Однако Минпросвещения опровергло информацию о пересъемке советского кино и отметило, что предоставленный список предназначен только для ознакомления. При этом масштабы негативных комментариев похожи на организованную информационную кампанию.

«Информация о ремейках отечественных фильмов не является достоверной. В рабочем порядке Минкультуры был передан список шедевров отечественного кинематографа, знакомство с которыми представляется важным для воспитания юного поколения»,- объяснили в пресс-службе Минпросвещения 5 июля после шквала негативных комментариев на тему ремейков. В ведомстве уточнили, что опубликованный ранее Союзом кинематографистов РФ список предназначен только лишь для обсуждения экспертным сообществом.

Ранее Союз кинематографистов РФ опубликовал предложенный Минпросвещения РФ список из 30 фильмов и 15 книг для создания экранизаций. В перечень вошло кино, созданное на основе советской и русской классической литературы и произведения, посвященные Великой Отечественной Войне. В самом министерстве позже подчеркнули, что список не носит обязательный характер.

Обсуждение перечня вызвало резонанс среди общественности и представителей отрасли. Например, писатель Вадим Левенталь в своем блоге иронично предложил переписать «Войну и мир» и «Тихий Дон». 

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В адрес Министерства просвещения России обрушилась волна критики из-за предложения ведомства якобы по созданию ремейков фильмов из числа советской классики. Однако Минпросвещения опровергло информацию о пересъемке советского кино и отметило, что предоставленный список предназначен только для ознакомления. При этом масштабы негативных комментариев похожи на организованную информационную кампанию. «Информация о ремейках отечественных фильмов не является достоверной. В рабочем порядке Минкультуры был передан список шедевров отечественного кинематографа, знакомство с которыми представляется важным для воспитания юного поколения»,- объяснили в пресс-службе Минпросвещения 5 июля после шквала негативных комментариев на тему ремейков. В ведомстве уточнили, что опубликованный ранее Союзом кинематографистов РФ список предназначен только лишь для обсуждения экспертным сообществом. Ранее Союз кинематографистов РФ опубликовал предложенный Минпросвещения РФ список из 30 фильмов и 15 книг для создания экранизаций. В перечень вошло кино, созданное на основе советской и русской классической литературы и произведения, посвященные Великой Отечественной Войне. В самом министерстве позже подчеркнули, что список не носит обязательный характер. Обсуждение перечня вызвало резонанс среди общественности и представителей отрасли. Например, писатель  Вадим Левенталь в своем блоге иронично предложил переписать «Войну и мир» и «Тихий Дон». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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