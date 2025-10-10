Над Черным морем замечены беспилотники ВСУ

Утром российские системы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны в период с 7.00 до 8.00 были уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов украинских ВС над акваторией Черного моря», — заявили в военном ведомстве. Воздушная цель была нейтрализована в утреннее время. Попытки ВСУ атаковать с помощью дронов регулярно пресекаются российскими военными.
Ранее российские силы ПВО за сутки сбили 23 украинских беспилотника в небе над тремя регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Эту информацию передает издание RT.
