Родитель избил школьников в Приморье и распылил газ из баллончика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина не только избил школьников, но и распылил газовый баллон
Мужчина не только избил школьников, но и распылил газовый баллон Фото:

В городе Большой Камень (Приморский край) родитель избил школьников и распылил газовый баллончик. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Приморья.

Между шестиклассниками произошел конфликт, с которым пришел разбираться отец одного из детей. «На пришкольной территории между мужчиной и подростками произошел конфликт, в ходе которого гражданин причинил телесные повреждения школьникам и распылил газ из баллона», — говорится в telegram-канале ведомства. После этого мужчина скрылся на машине.

В результате пострадали несколько человек. Полицейские уже нашли 42-летнего нарушителя и доставили в отделение. Сейчас проводится проверка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Большой Камень (Приморский край) родитель избил школьников и распылил газовый баллончик. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Приморья. Между шестиклассниками произошел конфликт, с которым пришел разбираться отец одного из детей. «На пришкольной территории между мужчиной и подростками произошел конфликт, в ходе которого гражданин причинил телесные повреждения школьникам и распылил газ из баллона», — говорится в telegram-канале ведомства. После этого мужчина скрылся на машине. В результате пострадали несколько человек. Полицейские уже нашли 42-летнего нарушителя и доставили в отделение. Сейчас проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...