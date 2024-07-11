11 июля 2024

Куйвашев вмешался в скандал из-за мусора в свердловских городах

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев поручил Николаю Смирнову решить вопрос с мусорным коллапсом в регионе
Евгений Куйвашев поручил Николаю Смирнову решить вопрос с мусорным коллапсом в регионе Фото:

С 11 июля ревдинский полигон вновь начинает принимать коммунальные отходы из городов Свердловской области. Такое решение в ходе совещания по нормализации ситуации, связанной с вывозом мусора в ряде муниципалитетов региона, принял министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Прошла встреча по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. 

«Принято решение сегодня с 16:00 открыть ревдинский полигон для приема твердых коммунальных отходов. Поставлена задача в кратчайшие сроки очистить контейнерные площадки и обеспечить регулярный вывоз твердых коммунальных отходов. Для этого с 12 июля подрядчики, которые осуществляли вывоз мусора до 1 июля, выйдут на помощь региональному оператору», — сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

Ранее для решения проблемной ситуации региональное министерство ЖКХ направило руководству регоператора предупреждение о недопустимости нарушения графика и сроков вывоза ТКО. Проблему с невывозом мусора ощущают жители Первоуральска, Полевского, Ревды, Верхнего Тагила.

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С 11 июля ревдинский полигон вновь начинает принимать коммунальные отходы из городов Свердловской области. Такое решение в ходе совещания по нормализации ситуации, связанной с вывозом мусора в ряде муниципалитетов региона, принял министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Прошла встреча по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.  «Принято решение сегодня с 16:00 открыть ревдинский полигон для приема твердых коммунальных отходов. Поставлена задача в кратчайшие сроки очистить контейнерные площадки и обеспечить регулярный вывоз твердых коммунальных отходов. Для этого с 12 июля подрядчики, которые осуществляли вывоз мусора до 1 июля, выйдут на помощь региональному оператору», — сообщает пресс-служба правительства Свердловской области. Ранее для решения проблемной ситуации региональное министерство ЖКХ направило руководству регоператора предупреждение о недопустимости нарушения графика и сроков вывоза ТКО. Проблему с невывозом мусора ощущают жители Первоуральска, Полевского, Ревды, Верхнего Тагила.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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