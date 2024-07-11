Медведев: «спецхимия» крайне важна для достижения целей РФ на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «спецхимия» является критически важным инструментом для достижения российских целей на Украине.
«Продукция спецхимии действительно критически важна для достижения целей СВО и производства средств поражения», — сказал Дмитрий Медведев во время совещания на площадке ФГУП «Федеральный центр двойных технологий „Союз“. В ходе встречи обсуждались задачи в области производства топливных материалов. Результаты встречи опубликованы на странице Медведева „ВКонтакте“.
Ранее Медведев написал, что нужно сделать все для «уничтожения Украины и НАТО». Так он отреагировал на итоги саммита НАТО в Вашингтоне.
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