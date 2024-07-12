Свердловчанам из тонущих в мусоре городов вернут деньги

Свердловчане, которые жаловались на огромные горы мусора во дворах и бездействие «ТБО «Экосервис», смогут получить перерасчет. На него могут претендовать жители городских округов Первоуральск, Ревда, Дегтярск, Полевской, Кировград, Новоуральск и Верхний Тагил. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Свердловской области.
«Подтверждены факты нарушения региональным оператором периодичности вывоза коммунальных отходов (крупногабаритных отходов) с контейнерных площадок, в связи с чем прокуратура внесла представление директору ООО „ТБО ‚Экосервис‘ с требованиями о незамедлительной организации уборки мест накопления отходов, а также проведении жителям перерасчета платы за оказание услуг“, — пояснили в ведомстве. Чтобы получит перерасчет, нужно написать заявление в „ТБО ‚Экосервис‘.
В отношении главного инженера регоператора возбуждены административные дела за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований и нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Прокуратура взяла на контроль и расследование уголовного дела: злоупотребление полномочиями, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Жители нескольких городов жаловались на плохой вывоз отходов — пахучие пакеты особенно смущали людей в жару. Сразу после вмешательства властей с улиц Ревды и Первоуральска начали оперативно вывозить мусор, ради этого даже открыли ревдинский полигон. 12 июля губернатор Евгений Куйвашев вслед за замгенпрокурора РФ Сергеем Зайцевым провел совещание в Первоуральске и раздал ряд поручений, в том числе о проверке регоператора. Подробнее обо всем — в сюжете URA.RU.
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