13 июля 2024

Главный тренер «Урала»: «Ради результата можно пожертвовать многим»

© Служба новостей «URA.RU»
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Игроки не находятся в эйфории после сухой победы
Игроки не находятся в эйфории после сухой победы Фото:

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Евгений Аверьянов после победы над «Сочи», матч завершилась со счетом 2:0, рассказал, что готов пожертвовать зрелищной игрой ради возвращения в элиту российского футбола. Это передает корреспондент URA.RU.

«Ради достижения результата в нашем случае можно пожертвовать многим. Если получится совместить зрелищную игру для болельщиков и результат, то будет идеально. Почему обязательно нужно выбирать либо результат, либо красивый футбол? На мой взгляд, не во всех матчах, но в большинстве возможно и совместить, показать эмоции и неравнодушие игроков, страсть и красивые комбинации, добиваясь положительного результата», — заявил Аверьянов.

Также он рассказал, что в стартовом матче удалось одержать эмоционально важную победу. По его словам, команда не находится в эйфории и это всего лишь один матч, несмотря на силу клуба из Сочи.

Ранее URA.RU сообщало о назначении Евгения Аверьянова на должность главного тренера «Урала» после отставки Виктора Гончаренко. Бывший ассистент стал исполняющим обязанности, когда в первом стыковом матче уральский клуб проиграл «Акрону».

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Главный тренер футбольного клуба «Урал» Евгений Аверьянов после победы над «Сочи», матч завершилась со счетом 2:0, рассказал, что готов пожертвовать зрелищной игрой ради возвращения в элиту российского футбола. Это передает корреспондент URA.RU. «Ради достижения результата в нашем случае можно пожертвовать многим. Если получится совместить зрелищную игру для болельщиков и результат, то будет идеально. Почему обязательно нужно выбирать либо результат, либо красивый футбол? На мой взгляд, не во всех матчах, но в большинстве возможно и совместить, показать эмоции и неравнодушие игроков, страсть и красивые комбинации, добиваясь положительного результата», — заявил Аверьянов. Также он рассказал, что в стартовом матче удалось одержать эмоционально важную победу. По его словам, команда не находится в эйфории и это всего лишь один матч, несмотря на силу клуба из Сочи. Ранее URA.RU сообщало о назначении Евгения Аверьянова на должность главного тренера «Урала» после отставки Виктора Гончаренко. Бывший ассистент стал исполняющим обязанности, когда в первом стыковом матче уральский клуб проиграл «Акрону».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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