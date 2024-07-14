Экс-сотрудницу опеки, подделавшую документы по делу Далера Бобиева, осудят

В Чкаловский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении бывшего специалиста отдела опеки и попечительства, которая подделала сведения о семье Вероники Наумовой, где проживал шестилетний Далер Бобиев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ведущего специалиста отдела опеки и попечительства Управления социальной политики министерства социальной политики Свердловской области № 25. Женщина обвиняется в совершении преступления по части второй статьи 292 УК РФ (служебный подлог)», — пояснили в ведомстве.
Следствие установило, что сотрудник опеки в день выхода к семье, решила им только позвонить. Те пояснили, что дела обстоят хорошо. После чего специалист заполнила бумаги и внесла ложные сведения.
Министерство соцполитики Свердловской области 12 февраля 2024-го ликвидировало Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Чкаловского района города Екатеринбурга», которое курировало семью опекунши Вероники Наумовой. Центр присоединили к ГАУ «КЦСОН Чкаловского района Екатеринбурга».
Екатеринбуржцев 26 июня охватило волнение из-за пропажи Далера Бобиева. Опекун Вероника Наумова уверяла о самовольном уходе мальчика из квартиры. В поисках мальчика участвовали около 1500 человек, но, к сожалению, 29 июня его тело обнаружили в гараже, принадлежащем семье Наумовых. С тех пор женщина содержится под стражей, несмотря на попытки освободиться. Расследование показало возможную причастность к смерти ребенка не только опекунши, но и ее супруга. Подробная информация о ходе расследования находиться — в отдельном сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!