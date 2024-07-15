В челябинском районе запретили собирать грибы

15 июля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

В Сосновском районе запретили собирать грибы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В шести деревнях Сосновского района Челябинской области запретили собирать ягоды, грибы и травы из-за предстоящей обработки пестицидами. Об этом сообщили на официальном сайте района со ссылкой на работу компании «Современные технологии», которая будет использовать агрохимикаты и пестициды третьего и второго классов опасности. «Период проведения работ с 17 по 31 июля 2024 года, в вечернее время после захода солнца. Запрещается пребывание людей, выпас животных, сбор ягод и грибов, плодов, лекарственных трав. Ограничить лет пчел во время обработки и не менее 96-144 часов после окончания обработки, или удаление семей пчел из зоны обработки во время обработки и не менее 144 часов после окончания работ», — сообщили на сайте района. Обработка будет проводиться вблизи населенных пунктов: деревни Чишма, Смольное, поселок Саккулово, деревни Султаева, Этимганова, Большое Таскино. В качестве препаратов будут использованы Цепелин, Ассолюта Прайм и Фарго. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В шести деревнях Сосновского района Челябинской области запретили собирать ягоды, грибы и травы из-за предстоящей обработки пестицидами. Об этом сообщили на официальном сайте района со ссылкой на работу компании «Современные технологии», которая будет использовать агрохимикаты и пестициды третьего и второго классов опасности. «Период проведения работ с 17 по 31 июля 2024 года, в вечернее время после захода солнца. Запрещается пребывание людей, выпас животных, сбор ягод и грибов, плодов, лекарственных трав. Ограничить лет пчел во время обработки и не менее 96-144 часов после окончания обработки, или удаление семей пчел из зоны обработки во время обработки и не менее 144 часов после окончания работ», — сообщили на сайте района. Обработка будет проводиться вблизи населенных пунктов: деревни Чишма, Смольное, поселок Саккулово, деревни Султаева, Этимганова, Большое Таскино. В качестве препаратов будут использованы Цепелин, Ассолюта Прайм и Фарго.