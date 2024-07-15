В челябинском районе запретили собирать грибы

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Гриб. Челябинск, лес, гриб, природа, подосиновик
В Сосновском районе запретили собирать грибы Фото:

В шести деревнях Сосновского района Челябинской области запретили собирать ягоды, грибы и травы из-за предстоящей обработки пестицидами. Об этом сообщили на официальном сайте района со ссылкой на работу компании «Современные технологии», которая будет использовать агрохимикаты и пестициды третьего и второго классов опасности.

«Период проведения работ с 17 по 31 июля 2024 года, в вечернее время после захода солнца. Запрещается пребывание людей, выпас животных, сбор ягод и грибов, плодов, лекарственных трав. Ограничить лет пчел во время обработки и не менее 96-144 часов после окончания обработки, или удаление семей пчел из зоны обработки во время обработки и не менее 144 часов после окончания работ», — сообщили на сайте района.

Обработка будет проводиться вблизи населенных пунктов: деревни Чишма, Смольное, поселок Саккулово, деревни Султаева, Этимганова, Большое Таскино. В качестве препаратов будут использованы Цепелин, Ассолюта Прайм и Фарго.

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В шести деревнях Сосновского района Челябинской области запретили собирать ягоды, грибы и травы из-за предстоящей обработки пестицидами. Об этом сообщили на официальном сайте района со ссылкой на работу компании «Современные технологии», которая будет использовать агрохимикаты и пестициды третьего и второго классов опасности. «Период проведения работ с 17 по 31 июля 2024 года, в вечернее время после захода солнца. Запрещается пребывание людей, выпас животных, сбор ягод и грибов, плодов, лекарственных трав. Ограничить лет пчел во время обработки и не менее 96-144 часов после окончания обработки, или удаление семей пчел из зоны обработки во время обработки и не менее 144 часов после окончания работ», — сообщили на сайте района. Обработка будет проводиться вблизи населенных пунктов: деревни Чишма, Смольное, поселок Саккулово, деревни Султаева, Этимганова, Большое Таскино. В качестве препаратов будут использованы Цепелин, Ассолюта Прайм и Фарго.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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