15 июля 2024

В Челябинской области на оружейном фестивале выступит Сергей Трофимов. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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Бушуевский фестиваль будет проходить возле ТРК "Тарелка"
Бушуевский фестиваль будет проходить возле ТРК "Тарелка" Фото:

В поселке Айский Златоуста Челябинской области с 27 по 28 июля пройдет VII Всероссийский Бушуевский фестиваль украшенного холодного оружия, главным гостем которого будет певец Сергей Трофимов. На площадке возле ТРК «Тарелка» одновременно будут функционировать минимум восемь площадок с выставками, ярмарками, концертами и конкурсами, сообщили на сайте туристско-информационного портала Златоустовского городского округа (ЗГО).

«В течение двух дней, с 27 по 28 июля, будут работать несколько фестивальных площадок: „Оружейники“, „Сценическая“, „Сценическая“, „Малая сцена“, „Реконструкция“, „Город мастеров“, площадка детских мастер-классов и другие. Для гостей готовят концерты, интерактивные программы, выставки, ярмарку, конкурсы. А 27 июля на главной сцене выступит российский певец Сергей Трофимов», — сообщили на сайте туристско-информационного портала ЗГО.

Гостям фестиваля расскажут историю города и покажут уникальные изделия мастеров-оружейников из Златоуста. Также можно будет испытать себя в разных ремеслах, побыть кузнецом или художником-гравером. Для удобства на территории будет организована парковка и трансфер до самого мероприятия.

Перед самим фестивалем 26 июля состоится научно-практическая конференция «Бушуевские чтения». Встреча назначена в Златоусте, в Культурном центре имени Ростова.

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В поселке Айский Златоуста Челябинской области с 27 по 28 июля пройдет VII Всероссийский Бушуевский фестиваль украшенного холодного оружия, главным гостем которого будет певец Сергей Трофимов. На площадке возле ТРК «Тарелка» одновременно будут функционировать минимум восемь площадок с выставками, ярмарками, концертами и конкурсами, сообщили на сайте туристско-информационного портала Златоустовского городского округа (ЗГО). «В течение двух дней, с 27 по 28 июля, будут работать несколько фестивальных площадок: „Оружейники“, „Сценическая“, „Сценическая“, „Малая сцена“, „Реконструкция“, „Город мастеров“, площадка детских мастер-классов и другие. Для гостей готовят концерты, интерактивные программы, выставки, ярмарку, конкурсы. А 27 июля на главной сцене выступит российский певец Сергей Трофимов», — сообщили на сайте туристско-информационного портала ЗГО. Гостям фестиваля расскажут историю города и покажут уникальные изделия мастеров-оружейников из Златоуста. Также можно будет испытать себя в разных ремеслах, побыть кузнецом или художником-гравером. Для удобства на территории будет организована парковка и трансфер до самого мероприятия. Перед самим фестивалем 26 июля состоится научно-практическая конференция «Бушуевские чтения». Встреча назначена в Златоусте, в Культурном центре имени Ростова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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