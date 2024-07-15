В поселке Айский Златоуста Челябинской области с 27 по 28 июля пройдет VII Всероссийский Бушуевский фестиваль украшенного холодного оружия, главным гостем которого будет певец Сергей Трофимов. На площадке возле ТРК «Тарелка» одновременно будут функционировать минимум восемь площадок с выставками, ярмарками, концертами и конкурсами, сообщили на сайте туристско-информационного портала Златоустовского городского округа (ЗГО).
«В течение двух дней, с 27 по 28 июля, будут работать несколько фестивальных площадок: „Оружейники“, „Сценическая“, „Сценическая“, „Малая сцена“, „Реконструкция“, „Город мастеров“, площадка детских мастер-классов и другие. Для гостей готовят концерты, интерактивные программы, выставки, ярмарку, конкурсы. А 27 июля на главной сцене выступит российский певец Сергей Трофимов», — сообщили на сайте туристско-информационного портала ЗГО.
Гостям фестиваля расскажут историю города и покажут уникальные изделия мастеров-оружейников из Златоуста. Также можно будет испытать себя в разных ремеслах, побыть кузнецом или художником-гравером. Для удобства на территории будет организована парковка и трансфер до самого мероприятия.
Перед самим фестивалем 26 июля состоится научно-практическая конференция «Бушуевские чтения». Встреча назначена в Златоусте, в Культурном центре имени Ростова.
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