МВД объявило в розыск замначальника штаба сухопутных войск ВСУ

МВД России объявило в розыск генерал-майора Игоря Федорова, который занимает должность первого заместителя начальника штаба сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом стало известно из базы данных министерства.
«Игорь Васильевич Федоров, 08.06.1954 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса», — указано в базе МВД России. Однако конкретная статья в базе не уточняется.
В июне прошлого года Следственный комитет РФ сообщал о заочном предъявлении обвинения Игорю Федорову. Подробности и обстоятельства, связанные с розыском и обвинением генерал-майора Федорова, пока не раскрываются.
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