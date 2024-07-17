Комбриг «Пятнашки» назвал челябинцам причину неподготовленности солдат НАТО к войне. Фото, видео

Комбриг «Абхаз»: солдаты НАТО отказались от тренировок в реальных условиях

17 июля 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Ахра «Абхаз» Авидзба отметил неподготовленность врагов РФ к военным действиям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра «Абхаз» Авидзба во время посещения Челябинска 17 июля заявил, что солдаты недружественных стран не готовы к военным действиям. Как передает корреспондент URA.RU слова комбрига, одной из причин для этого стал переход от реальных тренировок на симуляторы, другой — уход промышленности с военных рельсов. «Капитализм сделал у них так: у них срочная армия, и, чтобы экономить патроны, они сделали компьютерные имитации разных полигонов, автоматов и так далее. Они просто стреляют в тирах, и многим кажется, что это хорошо. Да, как игрушка для школьника — это великолепно. Но это не полевые условия, где в автомат попадет грязь, где еще что-то может случиться», — заявил Абхаз. Говоря об европейской промышленности, Абхаз отметил, что заводы, которые некогда снабжали армии, перестали функционировать. А строить новые на Западе не будут, так как не видят в этом долгосрочной перспективы. В России же, по словам военного, все заводы, построенные еще в советском прошлом, сохранили, и это позволяет наращивать снабжение войск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра «Абхаз» Авидзба во время посещения Челябинска 17 июля заявил, что солдаты недружественных стран не готовы к военным действиям. Как передает корреспондент URA.RU слова комбрига, одной из причин для этого стал переход от реальных тренировок на симуляторы, другой — уход промышленности с военных рельсов. «Капитализм сделал у них так: у них срочная армия, и, чтобы экономить патроны, они сделали компьютерные имитации разных полигонов, автоматов и так далее. Они просто стреляют в тирах, и многим кажется, что это хорошо. Да, как игрушка для школьника — это великолепно. Но это не полевые условия, где в автомат попадет грязь, где еще что-то может случиться», — заявил Абхаз. Говоря об европейской промышленности, Абхаз отметил, что заводы, которые некогда снабжали армии, перестали функционировать. А строить новые на Западе не будут, так как не видят в этом долгосрочной перспективы. В России же, по словам военного, все заводы, построенные еще в советском прошлом, сохранили, и это позволяет наращивать снабжение войск.