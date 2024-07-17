Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра «Абхаз» Авидзба во время посещения Челябинска 17 июля заявил, что солдаты недружественных стран не готовы к военным действиям. Как передает корреспондент URA.RU слова комбрига, одной из причин для этого стал переход от реальных тренировок на симуляторы, другой — уход промышленности с военных рельсов.
«Капитализм сделал у них так: у них срочная армия, и, чтобы экономить патроны, они сделали компьютерные имитации разных полигонов, автоматов и так далее. Они просто стреляют в тирах, и многим кажется, что это хорошо. Да, как игрушка для школьника — это великолепно. Но это не полевые условия, где в автомат попадет грязь, где еще что-то может случиться», — заявил Абхаз.
Говоря об европейской промышленности, Абхаз отметил, что заводы, которые некогда снабжали армии, перестали функционировать. А строить новые на Западе не будут, так как не видят в этом долгосрочной перспективы. В России же, по словам военного, все заводы, построенные еще в советском прошлом, сохранили, и это позволяет наращивать снабжение войск.
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