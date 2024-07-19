Как живет челябинский поселок, дотла сгоревший три года назад. Фото, видео

В Челябинской области заново отстроили поселок Джабык после пожара

20 июля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Десятки семей в Челябинской области три года назад лишились имущества и крова Фото: Илья Московец © URA.RU В июле 2021 года назад лесные пожары охватили сразу три района Челябинской области. Огонь уничтожил десятки домов, оставив без крова и нажитого имущества многие семьи. Масштаб бедствия привлек внимание президента РФ: прилетев в регион, Владимир Путин осмотрел пострадавшие территории и провел совещание федерального уровня по вопросу природных угроз. 23 июля исполнится три года с отмены ЧС. Корреспонденты URA.RU побывали на месте событий и узнали, как там обстоят дела сейчас. Из села Париж до железнодорожной станции Джабык, давшей название одноименному селу, можно доехать по новой асфальтированной дороге длиной 18 километров. Такая же дорога длиной три километра появилась и в самом поселке. «Вот дорогу построили в поселок — три с половиной километра. Сначала проехали, посмотрели, какие основные есть — и, по инициативе губернатора Алексея Текслера, проложили», — показывает новую дорогу глава Еленинского поселения Сергей Коркин. Сейчас понять, какая часть села пострадала, можно только по обгоревшему лесу и виднеющимся крышам новых домов. В будний день дома проще застать селян пожилого возраста, работающих на своих участках. Так мы пришли к Виктору Васильеву. «Пожары и раньше были, я сам их тушил не раз, поскольку всю жизнь работал егерем. Но в июле 2021-го пришел огонь со стороны Парижа, ветер гнал его в нашу сторону. Ночью мы не спали, задыхались от дыма. Утром собрали вещи в машину, и пока могли, уехали к родственникам. Остальное сгорело. Но по указанию губернатора за три месяца новые дома построили. Хорошие дома, с отоплением, газом и водой — у меня к своему никаких претензий нет», — вспоминает Васильев. Сейчас в его новый дом, построенный после пожара, летом приезжают в гости дети и внуки. На площади 100 квадратных метров разместиться проще. Правда, придется подождать, когда восстановится уничтоженный стихией сад — вместо погибших деревьев Васильев посадил новые яблони и груши. А пока он растит огород и цветы, между которых бегает маленькая рыжая собачка. Три года назад она пережила пожар, хозяева забрали ее с собой в эвакуацию. «Мы собирались зимовать в другом месте, потому что сгорело все в июле, но в октябре мы уже зашли в дома. Не думали, что так быстро, собирались зимовать, у нас там в стороне есть маленький домик. Но от строителей мы, конечно, не ожидали такой прыти, они очень быстро сработали, молодцы. Строил наш дом „Трест ‚Магнитострой‘, — рассказал Васильев. Живущая на соседней улице Раиса Сафинова едва не плачет, вспоминая построенный в 1995 году и сгоревший в 2021-м дом, в котором они жили с сестрой. Но все меняется, когда она говорит о новом жилье. «Мы правильно сделали, что не взяли компенсацию за прежний дом, а только 110 тысяч за потерянное имущество. Большая благодарность челябинскому губернатору Алексею Текслеру и президенту нашему, что нас не оставили в беде, жилье нам построили со всеми удобствами. Все есть, дома теплые, без всяких изъянов, заходи и живи — мы сначала в самом настоящем трансе были», — отметила Сафинова. «Видите огороженный участок? Это компания „РИФ-Микромрамор“ строит дома для специалистов, чтобы люди здесь оставались и были рабочие места. Мы также совместно планируем отремонтировать школу, обустроить парк. Ну и ФОК, конечно», — делится перспективами поселка замглавы Карталинского района Арсений Куличков. Пожары в нескольких районах Челябинской области — Карталинском, Нагайбакском и Увельском — начались 8 июля 2021 года на фоне небывало жаркой погоды. Уже 9 июля в Карталинском районе, в Джабыке, сгорело 40 жилых домов и 23 дачи, один человек погиб. В Запасном огнем было уничтожено 15 домов. Текслер три дня провел в Карталинском районе и объявил режим ЧС во всем регионе. Жителям сгоревших поселков начали выдавать материальную помощь. Утром 13 июля в МЧС заявили о ликвидации пожаров. Практически сразу глава региона распорядился начать строительство нового жилья для потерявших его сельчан — с тем, чтобы к 1 октября они въехали в новые дома. К работам привлекли сразу трех застройщиков. В целом по области режим ЧС сняли с 23 июля, но сохранили в Карталинском районе, чтобы сократить бюрократические процедуры. Спустя месяц в Челябинскую область прибыл Путин. Он осмотрел с воздуха пострадавшие поселки и провел всероссийское совещание по вопросам борьбы с природными бедствиями. Одним из итогов визита стало выделение почти полумиллиарда рублей на строительство новой дороги между селом Париж и Джабыком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В июле 2021 года назад лесные пожары охватили сразу три района Челябинской области. Огонь уничтожил десятки домов, оставив без крова и нажитого имущества многие семьи. Масштаб бедствия привлек внимание президента РФ: прилетев в регион, Владимир Путин осмотрел пострадавшие территории и провел совещание федерального уровня по вопросу природных угроз. 23 июля исполнится три года с отмены ЧС. Корреспонденты URA.RU побывали на месте событий и узнали, как там обстоят дела сейчас. Из села Париж до железнодорожной станции Джабык, давшей название одноименному селу, можно доехать по новой асфальтированной дороге длиной 18 километров. Такая же дорога длиной три километра появилась и в самом поселке. «Вот дорогу построили в поселок — три с половиной километра. Сначала проехали, посмотрели, какие основные есть — и, по инициативе губернатора Алексея Текслера, проложили», — показывает новую дорогу глава Еленинского поселения Сергей Коркин. Сейчас понять, какая часть села пострадала, можно только по обгоревшему лесу и виднеющимся крышам новых домов. В будний день дома проще застать селян пожилого возраста, работающих на своих участках. Так мы пришли к Виктору Васильеву. «Пожары и раньше были, я сам их тушил не раз, поскольку всю жизнь работал егерем. Но в июле 2021-го пришел огонь со стороны Парижа, ветер гнал его в нашу сторону. Но по указанию губернатора за три месяца новые дома построили. Хорошие дома, с отоплением, газом и водой — у меня к своему никаких претензий нет», — вспоминает Васильев. Сейчас в его новый дом, построенный после пожара, летом приезжают в гости дети и внуки. На площади 100 квадратных метров разместиться проще. Правда, придется подождать, когда восстановится уничтоженный стихией сад — вместо погибших деревьев Васильев посадил новые яблони и груши. А пока он растит огород и цветы, между которых бегает маленькая рыжая собачка. Три года назад она пережила пожар, хозяева забрали ее с собой в эвакуацию. «Мы собирались зимовать в другом месте, потому что сгорело все в июле, но в октябре мы уже зашли в дома. Не думали, что так быстро, собирались зимовать, у нас там в стороне есть маленький домик. Но от строителей мы, конечно, не ожидали такой прыти, они очень быстро сработали, молодцы. Строил наш дом „Трест ‚Магнитострой‘, — рассказал Васильев. Живущая на соседней улице Раиса Сафинова едва не плачет, вспоминая построенный в 1995 году и сгоревший в 2021-м дом, в котором они жили с сестрой. Но все меняется, когда она говорит о новом жилье. «Мы правильно сделали, что не взяли компенсацию за прежний дом, а только 110 тысяч за потерянное имущество. Большая благодарность челябинскому губернатору Алексею Текслеру и президенту нашему, что нас не оставили в беде, жилье нам построили со всеми удобствами. Все есть, дома теплые, без всяких изъянов, заходи и живи — мы сначала в самом настоящем трансе были», — отметила Сафинова. «Видите огороженный участок? Это компания „РИФ-Микромрамор“ строит дома для специалистов, чтобы люди здесь оставались и были рабочие места. Мы также совместно планируем отремонтировать школу, обустроить парк. Ну и ФОК, конечно», — делится перспективами поселка замглавы Карталинского района Арсений Куличков. Пожары в нескольких районах Челябинской области — Карталинском, Нагайбакском и Увельском — начались 8 июля 2021 года на фоне небывало жаркой погоды. Уже 9 июля в Карталинском районе, в Джабыке, сгорело 40 жилых домов и 23 дачи, один человек погиб. В Запасном огнем было уничтожено 15 домов. Текслер три дня провел в Карталинском районе и объявил режим ЧС во всем регионе. Жителям сгоревших поселков начали выдавать материальную помощь. Утром 13 июля в МЧС заявили о ликвидации пожаров. Практически сразу глава региона распорядился начать строительство нового жилья для потерявших его сельчан — с тем, чтобы к 1 октября они въехали в новые дома. К работам привлекли сразу трех застройщиков. В целом по области режим ЧС сняли с 23 июля, но сохранили в Карталинском районе, чтобы сократить бюрократические процедуры. Спустя месяц в Челябинскую область прибыл Путин. Он осмотрел с воздуха пострадавшие поселки и провел всероссийское совещание по вопросам борьбы с природными бедствиями. Одним из итогов визита стало выделение почти полумиллиарда рублей на строительство новой дороги между селом Париж и Джабыком.