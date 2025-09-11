Прокуратура через суд отменила повышение стоимости проезда в Озерске

Прокуратура через Арбитражный суд Челябинской области отменила решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте в Озерске. Контракты, по которым с жителей брали за проезд 30 рублей вместо 25, признаны недействительными, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
«В судебном заседании дело судом рассмотрено. Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Суд признал недействительными пункты 1.4 указанных муниципальных контрактов, заключенных между Управлением и ООО «Выстрел»», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Контракты были заключены в конце прошлого года. В одном из пунктов было указание, что плата за проезд будет повышена на пять рублей (с 25 до 30 рублей). При этом, согласно иску прокурора, перевозчик не учел решения собрания депутатов Озерского городского округа «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам». Этим он напрямую нарушил права и законные интересы жителей города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!