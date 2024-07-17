«Единая Россия» окажет адресную помощь детям при подготовке к 1 сентября

18 июля 2024 в 02:03 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев провел совещание с Минпросвещения по программе ремонта школ, колледжей и других учебных заведений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Единая Россия» в рамках акции «Собери ребенка в школу» поможет детям из многодетных или малообеспеченных семей подготовиться к 1 сентября. Об этом рассказал врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев во время обсуждения выполнения президентских программ капремонта и строительства образовательных учреждений. «Единая Россия» оказывает адресную помощь детям из многодетных, малообеспеченных и из семей других льготных категорий в подготовке к началу учебного года. В прошлом году такую помощь получили почти 220 тысяч детей по всей стране. При этом более 60 тысяч — это дети из Донбасса и Новороссии», — заявил Владимир Якушев, его слова опубликованы на сайте «Единой России». Реализация программы по ремонту школы в Удмуртии Фото: пресс-служба «Единой России» Также во время обсуждения Якушев рассказал о ходе работ по программам капремонта и строительства образовательных учреждений. Он отметил, что уже построено 1236 новых школ и 1680 детских садов. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще 364 школы, что предоставит 300 тысяч новых мест. В рамках программы капремонта отремонтировано 4122 школы, и на 2024 год запланирован ремонт еще 1057 учебных заведений, работы в 534 из них завершатся в 2025 году. Благодаря «Единой России» в Астрахани была отремонтирована МКОУ «Лиманская СОШ №1» Фото: пресс-служба «Единой России» С 22 июля по 18 августа запланирован всероссийский мониторинг завершения капитального ремонта и оснащения школ. «Прошу координаторов партийного проекта „Новая школа“ в регионах, ответственных депутатов в постоянном режиме заниматься этим вопросом, чтобы в сентябре у всех детей был полноценный праздник», — сообщил врио секретаря Генсовета. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что уже начался отбор заявок на следующий цикл капремонта школ, детсадов и колледжей. Однако, по его словам, если работы по объектам не завершены, то для таких регионов введут штрафные санкции. «Объем распределенных субсидий регионам будет уменьшаться. При этом все объекты должны быть построены, но за счет региональных средств», — подчеркнул Сергей Кравцов. Депутат Курганской областной Думы, заслуженный учитель России, руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» Ольга Баланчук рассказала, что в регионе уже началась подготовка традиционной акции «Собери ребенка в школу». «Направлены запросы нашим партнерам — депутатам всех уровней, сторонникам партии, представителям „Женского движения Единой России“. Обычно удается помочь нескольким десяткам семей. Собираем для школьников ранцы, канцелярские принадлежности, сертификаты в канцелярские магазины, помогаем многодетным, детям участников СВО, малоимущим семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации», — прокомментировала Ольга Баланчук. Также она отметила, что в Курганской области капитальный ремонт и благоустройство территорий запланированы в этом году в 36 зданиях школ, 18 детских садах и трех колледжах по поручению губернатора, в рамках народной программы «Единой России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Единая Россия» в рамках акции «Собери ребенка в школу» поможет детям из многодетных или малообеспеченных семей подготовиться к 1 сентября. Об этом рассказал врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев во время обсуждения выполнения президентских программ капремонта и строительства образовательных учреждений. «Единая Россия» оказывает адресную помощь детям из многодетных, малообеспеченных и из семей других льготных категорий в подготовке к началу учебного года. В прошлом году такую помощь получили почти 220 тысяч детей по всей стране. При этом более 60 тысяч — это дети из Донбасса и Новороссии», — заявил Владимир Якушев, его слова опубликованы на сайте «Единой России». Также во время обсуждения Якушев рассказал о ходе работ по программам капремонта и строительства образовательных учреждений. Он отметил, что уже построено 1236 новых школ и 1680 детских садов. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще 364 школы, что предоставит 300 тысяч новых мест. В рамках программы капремонта отремонтировано 4122 школы, и на 2024 год запланирован ремонт еще 1057 учебных заведений, работы в 534 из них завершатся в 2025 году. С 22 июля по 18 августа запланирован всероссийский мониторинг завершения капитального ремонта и оснащения школ. «Прошу координаторов партийного проекта „Новая школа“ в регионах, ответственных депутатов в постоянном режиме заниматься этим вопросом, чтобы в сентябре у всех детей был полноценный праздник», — сообщил врио секретаря Генсовета. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что уже начался отбор заявок на следующий цикл капремонта школ, детсадов и колледжей. Однако, по его словам, если работы по объектам не завершены, то для таких регионов введут штрафные санкции. «Объем распределенных субсидий регионам будет уменьшаться. При этом все объекты должны быть построены, но за счет региональных средств», — подчеркнул Сергей Кравцов. Депутат Курганской областной Думы, заслуженный учитель России, руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» Ольга Баланчук рассказала, что в регионе уже началась подготовка традиционной акции «Собери ребенка в школу». «Направлены запросы нашим партнерам — депутатам всех уровней, сторонникам партии, представителям „Женского движения Единой России“. Обычно удается помочь нескольким десяткам семей. Собираем для школьников ранцы, канцелярские принадлежности, сертификаты в канцелярские магазины, помогаем многодетным, детям участников СВО, малоимущим семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации», — прокомментировала Ольга Баланчук. Также она отметила, что в Курганской области капитальный ремонт и благоустройство территорий запланированы в этом году в 36 зданиях школ, 18 детских садах и трех колледжах по поручению губернатора, в рамках народной программы «Единой России».