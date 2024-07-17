Пермячку обязали провести реставрацию бывшего здания банка-банкрота

В Перми по решению суда отреставрируют бывшее здание «Экопромбанка»

18 июля 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Работы по реставрации здания уже начались (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Арбитражный суд Пермского края обязал предпринимательницу Наталью Вяткину отреставрировать бывшее здание признанного банкротом «Экопромбанка» на улице 25-го Октября, 1. Вяткина является его собственницей. Иск с требованием о реставрации был подан региональной инспекцией по охране объектов культурного наследия, так как здание числится в реестре памятников архитектуры. «Арбитражный суд решил — исковые требования государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края удовлетворить. Обязать индивидуального предпринимателя Вяткину Наталью Владимировну в срок до 30 декабря 2026 года провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. Объект — „Дом И. Н. Попова, где жил в ссылке М. М. Сперанский“. Адрес — город Пермь, улица 25 Октября, 1», — сообщается в решении суда, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. В документе уточняется, что здание находится в ненадлежащем состоянии. На фундаменте есть трещина, в южной и центральной части восточная фасада имеются выбоины, на крыше растет трава, а со стен осыпалась штукатурка. В ходе судебного заседания ответчик сообщил, что в июне получил задание на реставрационные работы и уже начал приводить дом в порядок. Бывшее офисное здание «Экопромбанка» в 2018 году было продано в рамках банкротства кредитного учреждения за 23,4 млн руб. Тогда его собственником стал владелец завода «Модель-Строй» Юрий Крынин. Наталья Вяткина, которая сейчас владеет объектом, является соучредителем компаний в сфере оптовой торговли машинами и оборудованием «Живая вода» и «Элив ватер экспорт». Эти фирмы занимаются продажей вендинговых аппаратов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Пермского края обязал предпринимательницу Наталью Вяткину отреставрировать бывшее здание признанного банкротом «Экопромбанка» на улице 25-го Октября, 1. Вяткина является его собственницей. Иск с требованием о реставрации был подан региональной инспекцией по охране объектов культурного наследия, так как здание числится в реестре памятников архитектуры. «Арбитражный суд решил — исковые требования государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края удовлетворить. Обязать индивидуального предпринимателя Вяткину Наталью Владимировну в срок до 30 декабря 2026 года провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. Объект — „Дом И. Н. Попова, где жил в ссылке М. М. Сперанский“. Адрес — город Пермь, улица 25 Октября, 1», — сообщается в решении суда, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. В документе уточняется, что здание находится в ненадлежащем состоянии. На фундаменте есть трещина, в южной и центральной части восточная фасада имеются выбоины, на крыше растет трава, а со стен осыпалась штукатурка. В ходе судебного заседания ответчик сообщил, что в июне получил задание на реставрационные работы и уже начал приводить дом в порядок. Бывшее офисное здание «Экопромбанка» в 2018 году было продано в рамках банкротства кредитного учреждения за 23,4 млн руб. Тогда его собственником стал владелец завода «Модель-Строй» Юрий Крынин. Наталья Вяткина, которая сейчас владеет объектом, является соучредителем компаний в сфере оптовой торговли машинами и оборудованием «Живая вода» и «Элив ватер экспорт». Эти фирмы занимаются продажей вендинговых аппаратов.