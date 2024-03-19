Пермский завод представил новую продукцию для экспорта

Пермский завод «Живая вода» разработал вендинговый аппарат для Саудовской Аравии

19 марта 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Первая поставка товара в Саудовскую Аравию состоится в конце апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Всероссийском форуме для предпринимателей VerSous-2024, который с 19 по 21 марта проходит в Москве, презентовали новый продукт пермского завода «Живая вода». Это прозрачный аппарат для продажи питьевой воды Mirage Edition. Данная модель была разработана инженерами компании специально для городов Саудовской Аравии. «Заказчик из Саудовской Аравии заказал такой аппарат, чтобы демонстрировать современные технологии водоочистки. Здесь своими глазами можно увидеть, как вода проходит через угольные фильтры, фильтр тонкой очистки, мембрану, как вода появляется в накопителе, обеззараживается и разливается. Солевой состав воды получается наиболее подходящим для жителей этой жаркой страны. По контракту мы должны поставить первый аппарат заказчику в конце апреля», — рассказал URA.RU основатель завода «Живая вода» Вячеслав Вяткин. Он добавил, что аппарат можно использовать и на территории России. Но ставить его нужно только в помещениях, так как зимой такая вендинговая техника замерзнет. Поэтому эти водоматы больше подходят для территорий с теплым климатом. На сегодня завод «Живая вода», благодаря поддержке прикамских властей, расширяет свое присутствие на азиатском и европейском рынках. Ранее предприятие презентовало свою продукцию во время бизнес-миссий Пермского края в Турции и ОАЭ. Заключенные там контракты позволили заводу трудоустроить 110 новых сотрудников. Развитие экспорта товаров производителей Пермского края в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» является одним из приоритетных направлений деятельности губернатора Дмитрия Махонина и регионального правительства. Работой по предоставлению помощи ориентированным на экспорт пермским компаниям занимается Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). В 2023 году самыми популярными услугами ЦПЭ региона стали содействие в транспортировке продукции, поиск и подбор иностранных клиентов, а также организация участия предприятий в международных выставках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Всероссийском форуме для предпринимателей VerSous-2024, который с 19 по 21 марта проходит в Москве, презентовали новый продукт пермского завода «Живая вода». Это прозрачный аппарат для продажи питьевой воды Mirage Edition. Данная модель была разработана инженерами компании специально для городов Саудовской Аравии. «Заказчик из Саудовской Аравии заказал такой аппарат, чтобы демонстрировать современные технологии водоочистки. Здесь своими глазами можно увидеть, как вода проходит через угольные фильтры, фильтр тонкой очистки, мембрану, как вода появляется в накопителе, обеззараживается и разливается. Солевой состав воды получается наиболее подходящим для жителей этой жаркой страны. По контракту мы должны поставить первый аппарат заказчику в конце апреля», — рассказал URA.RU основатель завода «Живая вода» Вячеслав Вяткин. Он добавил, что аппарат можно использовать и на территории России. Но ставить его нужно только в помещениях, так как зимой такая вендинговая техника замерзнет. Поэтому эти водоматы больше подходят для территорий с теплым климатом. На сегодня завод «Живая вода», благодаря поддержке прикамских властей, расширяет свое присутствие на азиатском и европейском рынках. Ранее предприятие презентовало свою продукцию во время бизнес-миссий Пермского края в Турции и ОАЭ. Заключенные там контракты позволили заводу трудоустроить 110 новых сотрудников. Развитие экспорта товаров производителей Пермского края в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» является одним из приоритетных направлений деятельности губернатора Дмитрия Махонина и регионального правительства. Работой по предоставлению помощи ориентированным на экспорт пермским компаниям занимается Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). В 2023 году самыми популярными услугами ЦПЭ региона стали содействие в транспортировке продукции, поиск и подбор иностранных клиентов, а также организация участия предприятий в международных выставках.